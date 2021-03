Olga Sosa, diputada por Tamaulipas, exige alto a la violencia política contra la mujer

La diputada federal de Tampico, Olga Sosa Ruíz, hizo un llamado a ponerle un basta a la violencia política a las mujeres que son funcionarias o buscan un cargo de elección popular.

La legisladora pidió a todas las mujeres que vayan a participar en las próximas elecciones, a que denuncien ante las autoridades pertinentes cualquier agresión en su contra, incluyendo en las redes sociales.

"Quiero decirle a todas las candidatas, de todos los partidos que nosotros legislamos la violencia mediática, la violencia política y que bajo ningún motivo permitan ser agredidas por el único hecho de ser mujeres y por el simple hecho de ser candidatas", añadió.

Se dijo contenta porque en Tamaulipas las autoridades electorales sancionaron a un presunto reportero por comentarios en contra de una diputada local de Matamoros.

"Ya hubo una persona sancionada por violencia política, es algo histórico. Creo que siguen algunos. No será el primero, ni el único, yo he sufrido de motes, me han puesto Lady Pachangas. Si supieran que término de trabajar tarde, no soy fiestera, me gusta convivir pero siempre es mi trabajo por delante", recalcó.

Sosa Ruíz, manifestó que los ataques en su contra van desde motes, memes, hasta de sexualizar su trabajo por lograr 15 iniciativas aprobadas durante su trabajo en la Cámara de Diputados.

"Me dicen muchos motes que son denigrantes a la mujer, eso es violencia política a la mujer. No he puesto ninguna denuncia pero la violencia política todos los días la leo, lo suben con cuentas falsas. Que yo soy tal por tal persona, yo creo que el trabajo ha estado demostrado y esa violencia política hay mucha gente que la siente como un ruido. Es una manera de violentar a cualquier mujer por crecer, y entonces a esa hay que sexualisarle su trabajo", finalizó.

