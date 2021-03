Jalisco: denuncian a Alfredo Barba Mariscal por violencia política de género

El regidor de Tlaquepaque, Alfredo Barba Mariscal, fue denunciado por violencia política en razón de género ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), por parte de la también regidora María Eloísa Gaviño Hernández.

Argumentó la regidora que en la Sesión de Cabildo del pasado 25 de febrero, ella le cuestionó por una deuda que adquirió el municipio durante su gestión 2012-2015, de la que actualmente se pagan seis millones de pesos mensuales.

“Le pregunto qué me diga dónde quedó ese dinero, porque no hay nada de información, lo cuál él se molesta, me contesta de una forma violenta, no es la primera vez que lo ha hecho, se dirige hacia mí muy irrespetuoso, considero que esas violencias por parte de este Regidor, ya tienen que parar”, acusó María Eloísa Gaviño.

A esta denuncia ante el IEPC se sumarán una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y otra más ante el órgano de control interno de control del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, espera que se dicten medidas cautelares para que se abstenga de continuar violentándola.

Cabe señalar que en los últimos meses se han dado a conocer diversos casos de violencia, como el del municipio de Tototlán, en el que una servidora pública denunció al presiente municipal y al director de Padrón y Licencias por acoso sexual.

Recientemente también se dio a conocer que que de los 125 municipios que integran la entidad, solo cinco de ellos ubicados en de la zona metropolitana de Guadalajara tienen protocolos para actuar ante denuncias de acoso sexual y o violencia de género.

Por Ricardo Gómez

GB