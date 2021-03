Así iniciaron campaña los candidatos a la gubernatura de Nuevo León: VIDEOS

Debido a la pandemia de Covid-19 en el estado, la Secretaría de Salud de Nuevo León emitió el nuevo protocolo para las campañas electorales de los candidatos, en el que se incluye la prohibición de mítines con aglomeraciones y eventos en lugares cerrados.

Con estas medidas, los candidatos a la gubernatura de Nuevo León ya dieron inicio a sus campañas electorales. Ellos son Clara Luz Flores, Adrián de la Garza, Fernando Larrazabal y Samuel García.

Clara Luz Flores

Coalición Juntos Haremos Historia de Nuevo León (MORENA, PT, PVEM y PANAL)

A la medianoche de este viernes 5 de marzo, la candidata a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores, dio inicio a su campaña con un evento afuera del Museo Marco de manera presencial que también se transmitió virtualmente.

Acompañada de su equipo de trabajo, con la escultura de La Paloma de fondo, la aspirante hizo énfasis en que su campaña será de paz y esperanza.

Durante el arranque de su campaña, Clara Luz Flores expresó buscará impulsar diversos puntos como la educación, la creación de empleo, inversión, movilidad. Así como también recalcó en conseguir mejores condiciones ante la crisis de salud que se está viviendo en el estado por la enfermedad de Covid-19.

Además, hizo hincapié en la importancia de su equipo y el trabajo colaborativo con los ciudadanos de Nuevo León. “Las transformaciones se logran con grandes inconformidades, logremos juntos este futuro que queremos para todas nuestras familias, Hagamos equipo por un mejor Nuevo León”, puntualizó la candidata.

#EnVivo | Con mucho honor y responsabilidad, iniciamos esta campau00f1a de esperanza y paz hacia la gubernatura de... Posted by Clara Luz Flores Carrales on Thursday, March 4, 2021

Adrián de la Garza

PRI-PRD

Desde la Explanada de los Héroes, Adrián de la Garza, candidato a la gubernatura de Nuevo León por PRI-PRD, hizo el arranque de su campaña. Como ex procurador general de justicia, Adrián de la Garza, hizo hincapié en mejorar la seguridad y la policía del estado.

Pues reconoció que Nuevo León, enfrenta un momento importante para su futuro, debido a la crisis de salud y económica que enfrenta hoy el país y el estado, así como el abandono por parte de la autoridad estatal, refiriéndose al gobierno independiente actual.

“Que no muera una sola persona más por falta de medicamentos, queremos orden en la seguridad para volver a tener la mejor policía de México y detener la violencia que crece cada día, orden para erradicar la violencia en contra de niñas y mujeres y reconocer su papel dentro de la sociedad”, expresó el candidato.

Fernando Larrazabal

PAN

El exalcalde de San Nicolás, Fernando Larrazabal, dio inicio a su campaña pocos minutos después de las 12 de la noche. En compañía de su equipo de trabajo y un grupo de médicos de Nuevo León, el candidato panista a la gubernatura, hizo énfasis en el tema de la salud.

Durante el evento de arranque, en el Hospital Universitario, Larrazabal, en un breve discurso dijo que basará su campaña en tres compromisos en torno al tema de la salud y la crisis generada por la pandemia de Covid-19. Estos son: uno, gestionar las vacunas anticovid en conjunto con la Iniciativa Privada.

Dos, un proceso de vacunación a maestro y el personal del magisterio. Y, tres, un llamado para que los ciudadanos que hayan resultado positivos en Covid-19 donen plasma.

Iniciamos con la prioridad de todos: La Salud.#GanemosNuevoLeu00f3n Posted by Fernando Larrazabal on Thursday, March 4, 2021

Samuel García

Movimiento Ciudadano

En compañía de su esposa Mariana Rodríguez y de su equipo de trabajo, Samuel García, el candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, dio su posicionamiento oficial desde su casa de campaña, ubicada en la colonia Obispado.

El candidato expresó en su discurso que durante los próximos 90 días explicará por qué su proyecto es el mejor para Nuevo León.

“En primer lugar porque soy el único que no es parte de este sistema, el único que no ha estado en el PRI, el que no pertenece a la mafia de los partidos, soy el único que no vive de la política, que ha donado su sueldo desde hace 6 años que entramos a este ámbito, y rechazado todos los bonos y subvenciones.

Además arremetió contra sus opositores Clara Luz Flores, Adrián de la Garza y Fernando Larrazabal.

ud83cudfa5 #Live Hoy tengo un mensaje importante para los nuevoleoneses:Una vez mu00e1s vamos hacer lo que parece imposible, una... Posted by Samuel Garcu00eda on Thursday, March 4, 2021

