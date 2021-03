Gobierno del estado modifica estrategia de vacunación Covid-19 en Puebla

A partir de mañana jueves comenzará la vacunación masiva para adultos mayores de 60 años en 19 centros hospitalarios y unidades médicas del sector salud en la entidad que incluye Secretaría de Salud, IMSS, Issste, Issstep, por lo que se descartó que se lleven a cabo en centros masivos como ahora a fin de salvaguardar la integridad de las personas.

Así lo dio a conocer el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, quien dijo que pese a que en un principio se había propuesto hacerlo masivo se replanteó la idea, por lo que de forma adicional se establecieron 4 filtros, uno de ellos es que será por abecedario con el primer apellido como el que se tomará en cuenta, bajo el orden del alfabeto, el segundo por edades, donde se sacarán los horarios de atención, además de la georeferenciación, donde acudirán a la unidad médica que les quede más cerca, además de si presenta algún tipo de discapacidad, los cuales también tendrán horarios específicos.

Comentó que se establecerán cuántos días son los necesarios, por lo que reiteró la petición que si no se cumplen con los criterios no acudan para evitar que se den los acumulamientos de personas y se pide la comprensión de cada adulto mayor.

En lo que se refiere a las dosis que se han colocado en los primeros dos días en la zona de Ciudad Universitaria, el funcionario estatal dijo que suman 35 mil 873 dosis lo que representa un avance de 46.7 por ciento, por lo que se espera que al cierre de la jornada se cumpla con los niveles de atención.

En ese sentido, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, comentó que después de Ciudad Universitaria en la entidad ya no se estabecerán zonas masivas de vacunación Covid-19, “es un acuerdo muy importante de INSABI nacional, de la Secretaría de Bienestar, de las Sedena y del sector salud de Puebla, poder mover los centros de vacunación ya no en lugares inmensos que provocaran aglomeraciones como la del lunes, sino en unidades médicas que cuentan con las condiciones necesarias”.

Dijo que deben ser vacunadas todas las personas, en este caso los adultos mayores de 60 años por lo que pidió a las autoridades de salud que verifiquen cuál es el proceso que se sigue pues ninguna personas debe quedar fuera.

Respecto al fallecimiento de la señora Esperanza de 81 años cuando acudía a ser vacunada, indicó quese han puesto en contacto con los familiares, “es un hecho circunstancial que se propició a partir de condiciones que generaron este hecho, yo estuve en contacto con los deudos de la persona fallecida, es nuestra labor”.

Por Claudia Espinoza

