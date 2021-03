Presentarán documental sobre la tradicional Procesión del Silencio de Morelia

Dentro de las actividades para celebrar la semana santa en la capital del estado, la secretaría de turismo de Morelia presentará un documental que expone el origen y significado de la procesión del silencio que se realiza el viernes santo.

Guillermo Rodríguez, encargado del documental, recordó que esta tradición comenzó a realizarse en la ciudad de Morelia desde el año 1976, en el Barrio de las Capuchinas.

En este 2021, a 45 años de que este evento religioso se presentara por primera vez en Morelia, se estrenará el documental sobre la Procesión del Silencio el viernes 2 de abril a las 7:00 pm.

"Mañana lo tenemos terminado, está bellísimo, de verdad es algo que vale la pena. No es un streaming de la procesión, no pretende suplir a la procesión. Lo que sí pretende es informar a la gente la densidad histórica y mística, emociones que tiene la procesión, no sólo como una representación de fe y de misticismo, sino como una expresión cultural y artística", expuso Roberto Monroy, secretario de Turismo de Morelia.