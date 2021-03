Difieren audiencia de Maru Campos

Ante la ausencia de los testigos protegidos para declarar en el caso de la candidata panista a la gubernatura de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, la Fiscalía General del Estado autorizó una ampliación para el término de la audiencia, a efecto de que el Ministerio Público presente a los involucrados.

Francisco Molina, abogado defensor de Maru Campos señaló que no fue posible notificar a los testigos protegidos que fueron llamados a comparecer en la audiencia de vinculación o no a proceso de la candidata, lo que calificó de mañoso.

“A nuestro juicio esta es una actitud mañosa y una maniobra más que esta desarrollando la fiscalía en ese ánimo persecutor que ya no estamos dispuestos s tolerar, primero no nos enseñaban el expediente, en segundo lugar, durante las audiencias se evidenció y así se le hizo saber al juez que no nos habían entregado aun todas las copias de la carpeta con las que debíamos contar para una legitima defensa” destacó.