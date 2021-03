Cuauhtémoc Blanco firma acuerdo por la paz en el municipio indígena de Hueyapan

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, junto con la comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Josefina Elizabeth Bravo Rangel, atestiguaron la firma del acuerdo por la paz en el municipio indígena de Hueyapan, resultado de diversas mesas de trabajo y acuerdos convenidos entre los tres órdenes de gobierno a lo largo de los últimos meses.



El mandatario estatal reconoció la disposición al diálogo y búsqueda de acuerdos, para hacer realidad este convenio, bajo el respeto de la ley y el estado de derecho.



Cuauhtémoc Blanco subrayó “hoy se da un gran paso para dar fin a estos conflictos, Hueyapan, Morelos y México nos requiere unidos trabajando a favor de nuestra sociedad y las acciones enfocadas a garantizar un futuro mejor para las generaciones por venir”.



En el evento, el jefe del Ejecutivo estuvo acompañado de Pablo Ojeda, secretario de Gobierno; Raúl Anaya Rojas, delegado federal para los Programas de Bienestar Social en Morelos; Mauricio Robles Cortés, subsecretario de Gobierno; y Mauricio Termignoni Apodaca, coordinador de Asesores.



A través del convenio suscrito entre los principales liderazgos y el Concejo Municipal de Hueyapan, entre otros acuerdos, se hace un reconocimiento a las autoridades municipales que regirán durante todo el 2021, con el compromiso de que por medio del diálogo se definirán los lineamientos y mecanismos que deberán prevalecer para la renovación de las autoridades por el siguiente periodo, conforme a sus usos y costumbres, desistiendo de los recursos que estaban pendientes por resolverse por las autoridades electorales.



Como consecuencia de dicho convenio fue posible lograr la liberación de las personas privadas de su libertad por los hechos acontecidos el día 09 de marzo de 2021.



En su intervención, la comisionada Bravo Rangel destacó la apertura y voluntad del Gobierno del Estado, mediante la Secretaría de Gobierno, para lograr un hecho sin precedente.



“Estamos convencidos que la violencia no es la forma correcta de resolver las discrepancias y mucho menos en una comunidad en donde todos comparten las mismas costumbres y tradiciones”, expresó.



La funcionaria federal hizo un llamado a unir fuerzas los tres órdenes de gobierno y anteponer el interés de la comunidad antes que el interés personal.



Asimismo, reiteró que los gobiernos federal y estatal seguirán trabajando de forma coordinada con el municipio indígena de Hueyapan, para generar condiciones y políticas públicas que permitan abatir el rezago económico y la pobreza en dicha comunidad.



Por su parte, Mauricio Robles explicó que desde que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo asumió el cargo, la instrucción fue clara y precisa para apoyar y dar acompañamiento a los municipios indígenas de reciente creación, toda vez que desde el 2017 la anterior administración tuvo un nulo avance en los instrumentos jurídicos, ordenamientos normativos y convenios para la creación de los municipios indígenas.



Detalló que a la fecha, la Secretaría de Gobierno que encabeza Pablo Ojeda ha tenido acercamiento y diálogo con cada uno de los liderazgos que han conformado el Concejo Municipal, por lo que en los últimos días se han tenido más de 14 reuniones con los diferentes grupos y liderazgos de este municipio.



“Hueyapan tiene voluntad y ganas de fortalecerse y salir adelante, mientras no nos pongamos de acuerdo, los beneficiados serán los que no quieren que le vaya bien al municipio”, acotó Robles Cortés.



Por último, manifestó que se tiene como reto lograr la clave geoestadística y la reestructura de la función municipal para recibir recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).

alg