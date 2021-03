Clima Hidalgo: Para este 30 de marzo será un día NUBLADO y SIN lluvias

El clima en Hidalgo parece tener una buena noticia para todos sus habitantes, ya que para este 30 de marzo, se espera que el clima sea bastante agradable, esto quiere decir que no habrá lluvias, no será un día con mucho calor, y el viento hará que la sensación térmica sea bastante buena para todos los que tengan que salir de casa.

Cada día que pasa en la Bella Airosa la primavera se hace notar, ya que las mañanas frías están desapareciendo y las temperaturas cálidas comienzan a ser más frecuentes, como es el caso de este martes, donde se espera que amanezcan a 7 grados, pero con el paso de las horas la temperatura terminará siendo cercana a los 26°C.

Además de estos datos, las lluvias aisladas que se presentaron el pasado lunes quedaron atrás, ya que para este 30 de marzo hay 0% de precipitaciones; además de contar con u 28% de humedad y vientos que rondarán los 24 km/h, factores que harán que el calor no se sienta tan fuerte en la entidad.

El resto de la república

Lamentablemente para unos estados, el buen clima no es para todos, ya que algunos de estos estados todavía cuentan con bajas temperaturas, principalmente en las mañanas, como es el caso de las zonas de montañas de Sonora, Chihuahua, Durango y Zacateas, donde se esperan sensaciones climáticas que ronden los 0° y 5"C.

Mientras que por otro lado, Michoacán y Guerrero serán los estados que presenten las temperaturas más altas en toda la República Mexicana, esto al reportar máximas que rondarán los 40°y 45°C; además de estos dos estados existen otros 15 estados del país que rondarán los 35° y 40°C.

Dónde siguen las lluvias

Solo cinco estados son los que presentan probabilidades de lluvias, siendo Oaxaca y Chiapas los que registran probabilidades de chubascos, mismos que pueden venir acompañados de descargas eléctricas o granizo. Veracruz, Tabasco y Quintana Roo son las entidades que presentarán lluvias aisladas en las próximas 24 horas.

dza