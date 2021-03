Mely Romero, candidata de 'Sí por Colima', ofrece una contienda sin guerra sucia

La elección del 2021 representa un reto político, nunca antes visto: la pandemia, la participación de más mujeres que nunca y la coalición de las 3 principales fuerzas políticas, manifestó Mely Romero Celis, aspirante a la candidatura por el gobierno del estado, de la coalición “Sí por Colima”, conformada por el PRI-PAN-PRD.

Al hacer entrega de sus documentos ante el Instituto Electoral Estatal, para oficializar su registro como candidata, Romero Celis se comprometió a llevar una campaña con estricto apego a la normatividad y a la legislación electoral y pidió que el IEE guíe a los contendientes para llevar el proceso con estricto apego a la legalidad.

“Nos merecemos un proceso electoral, a la altura de nuestra expectativa, sin guerra sucia, ni confrontación, de eso ya estamos cansados, necesitamos llevar una campaña electoral inmerso en cada una de las propuestas, de los actos y de las decisiones que con firmeza se deben impulsar en este proceso electoral”, expresó la priísta.

Ante sus seguidores, afuera de la sede del instituto, militantes de los tres partidos, la ex senadora los llamó a la unidad y al trabajo conjunto, para arrancar la campaña el próximo domingo, con la confianza de lograr la gubernatura de esta entidad.

“Está demasiado en juego, la vida misma de nuestras familias, la vida de nuestro estado y la única manera como vamos a salir y enfrentar este reto político es con unidad, con mucha firmeza, con mucha convicción y decisión, sabiendo que aquí está representado lo mejor de Colima”, expresó

La ex delegada de Sagarpa aseguró que no van a caer en pleitos innecesarios, sí en una defensa justa, pero no en caprichos e imposiciones que solamente afectan al estado.

“Yo les doy mi palabra y mayor compromiso, de que entregaré toda mi capacidad y mi convicción, además de mi amor y pasión por Colima y sé que encontrando en ustedes esa misma pasión, ese mismo compromiso”, finalizó.

¡Con gran emoción y compromiso, hoy me registré para encabezar una gran alianza por nuestro Estado!#VaXColima uD83DuDC99??uD83DuDC9B pic.twitter.com/YaIMaHna8Z — Mely Romero (@Mely_Romero) March 4, 2021

Por Martha de la Torre

CBC