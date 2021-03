Jalisco: Paciente con Covid-19 lo único que recuerda es que no quería morirse

Diego César Arroyo no tiene muchos recuerdos, tampoco sentía fuerzas para caminar, pero lo único que decía era: “No me quiero morir”. Tenía problemas para respirar, había perdido el olfato y el gusto, todo parecía indicar que tenía Covid-19.

Sus familiares lo llevaron de Urgencia a los Servicios Médicos Municipales de Tlajomulco de Zúñiga cuando se disparó la hipertensión.

“No tengo muchos recuerdos de eso, porque tenía la oxigenación muy baja, a 40, pero sí recuerdo que me costó mucho trabajo bajar las escaleras de aquí, son pequeñas, me costó trabajo bajarlas, de hecho me ayudaron los paramédicos a bajar. (…) No quería morirme, sí estaba con oxigenación muy baja”, explicó.

Los hospitales Covid-19 no tenían espacio, así que Diego César permaneció 12 días hospitalizado en la Cruz Verde.

“Fue muy buena atención, platicaban mucho conmigo, me decían que le echara muchas ganas porque era muy probable que me intubaran, de hecho, hasta firmé por si era necesario que me intubaran. Siempre iban, me platicaban, me daban medicamento, me daban mis alimentos, no estaban mucho rato ahí por lo mismo de la infección, entraban cada 2 horas a ver si ocupaba algo, sí fue muy buena atención con ellos”.

Francisco Meléndez Ruiz, director de Servicios Médicos Municipales, reconoce que le llena de alegría al ver que personas que llegaron moribundas logran salir caminando y recuperados. Hasta el momento de los 162 pacientes sospechosos de tener Covid-19, 72 se han hospitalizado y logrado estabilizar.

“Somos 404 trabajadores, desde médicos, enfermeras, paramédicos, técnicos en rayos X, personal de mantenimiento e intendencia que es muy valioso para nosotros, y obviamente personal administrativo que también está, sino en la primer línea de batalla pues siempre se ven involucrados en atención de los pacientes con Covid”, añadió.

Cabe mencionar que el Ayuntamiento de Tlajomulco invirtió nueve millones de pesos en la reconversión hospitalaria para atender casos de Covid-19, que se tradujo en la adquisición de ventiladores, camas y equipo médico como caretas, cubrebocas, mascarillas N95 y trajes de protección.

Mariana Álvarez, especialista urgencióloga, tiene una década trabajando en la clínica, pero nunca había que tenido que cambiar su vida por una pandemia, hasta que llegó el Covid-19.



“Cambió toda la rutina de trabajo, toda la rutina en casa, los cuidados en casa, inclusive me salí de mi casa, porque vivía con mis padres y me salí para evitar contagiarlos, entonces aquí también cambió todo, desde cómo entrar, cómo salir, el tipo de vestimenta. Afortunadamente nuestras autoridades nos mandaron el protocolo con tiempo y en forma, entonces cuando llegaron los pacientes ya sabíamos qué hacer, pero nunca lo habíamos aplicado, entonces ahí vivimos el nerviosismo, sobre todo con los familiares”.

En Tlajomulco hay tres clínicas de la Cruz Verde y suelen ser el lugar intermedio para estabilizar al paciente antes de ser trasladado a un hospital especializado en la atención al virus. Hay un espacio para aislamiento y se equipó con siete camas y ventiladores para recibir a personas con síntomas graves a causa del virus.

“De las tres unidades solamente en la unidad de Cabecera tuvimos una reconversión, adaptamos siete camas, las cuales actualmente están precisamente con disponibilidad. Cuando un paciente llega a cualquiera de las unidades, puede tener un proceso de observación y cuando se decide que tendría que durar 24, 48 o más horas de observación, esos pacientes son trasladados a nuestra unidad. No somos un centro Covid, no somos un hospital declarado como Covid, pero la estabilización de los pacientes en espera de tener un lugar en cualquiera de los hospitales de segundo o tercer nivel están con nosotros hasta que son aceptados (en un hospital)”, subrayó Meléndez Ruiz.

Según datos de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Tlajomulco suma 10 mil 923 contagios y 519 muertes por la enfermedad hasta el 28 de marzo de 2021. Zapopan y Guadalajara, con una población mayor, registran 3 mil 708.5 casos y 112.3 muertes, y 5 mil 921.3 contagios y 309.6 decesos, respectivamente, también por cada 100 mil habitantes.

Por Adriana Luna

