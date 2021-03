¿Qué concepto tienen los mexicanos sobre el INE en estas elecciones?

En esta emisión del programa Sociedad Horizontal, Armando Ríos Piter junto con Pedro Sáez y María Eugenia Moreno, conversaron sobre el la negativa de registro del candidato por Morena, Félix Salgado Macedonio ante el INE, el ataque que hizo en un artículo el periodista Ricardo Rocha contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿INE rompe el pacto?

Para iniciar la conversación Maru Moreno explicó que hubo varios hashtags alrededor del INE, mismo que llenaron las redes sociales tras la votación del Instituto a favor de retirar el registro a Salgado Macedonio para gobernador de Guerrero,

El candidato por Morena aseguró que impugnará ante el INE y amenazó con movilizar a todo el Estado para que le respeten su candidatura, sumado a esto, el INE suspendió alrededor de 60 candidatos de Morena que no presentaron sus informes de gastos de precampaña

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que había una campaña en su contra y contra su partido para no dejarles ganar la mayoría en la Cámara de Diputados en las próximas elecciones, por su parte Mario Delgado dijo que irán a los tribunales para echar atrás esta decisión

Interpretación de los usuarios sobre el INE

Por su parte, Ximena Céspedes, directora de Metrics señaló que existe existe un fenómeno que ha venido sucediendo, relacionado con el INE; anteriormente hace un año, la actitud hacia el INE era mucho más negativa que positiva, es decir, lo veían como una entidad del gobierno que estaba en contra del presidente

Explicó que hace desde el año pasado cuando fueron las primeras elecciones y ahora con las decisiones que ha tomado el Instituto frente al tema de las mañaneras o el hecho de que esté tratando de garantizar las elecciones, ha hecho que la gente comience a tener una actitud más positiva frente a ellos en las que tenía anteriormente.

En este caso en particular aunque sigue siendo un 50% positivo sobre la decisión específicamente del INE, en la que ayudó a dos temas; el primero que es un tema que muy negativo sobre la candidatura de Félix Salgado, no sólo por el lado de las mujeres, sino por el engaño por el lado que ellos tomaron por el engaño, en la medida que dijeron que no iba estar y sucedió todo lo contrario.

Ricardo Rocha vs AMLO

Ademá, durante el programa hablaron sobre el artículo que escribió el periodista Ricardo Rocha se fue en contra del López Obrador por el tema de las mujeres.

Escucha la entrevista completa aquí:

