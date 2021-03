Ángela Aguilar REVELA cuál es su comida favorita; sorprende a sus fans

Ángela Aguilar se encuentra en el ojo del huracán en la escena musical mexicana: descendencia de Antonio Aguilar e hija de Pepe Aguilar, la joven de 17 años ha continuado con el legado familiar y se dedica a la música regional con mucho éxito.

Parece que a la joven no la detiene la pandemia pues según documenta en sus redes sociales, principalmente Instagram, continúa trabajando e, incluso, prepara una sorpresa para sus fans.

Conocida a nivel nacional, suscita el interés de sus fans quienes siempre están ávidos de conocer más acerca de la joven y ha sido en entrevistas donde hemos podido averiguar más sobre sus intereses y gustos.

La comida es todo un tema. Amante de lo mexicano, Ángela explica que le fascina comer tacos en todas sus presentaciones e incluso es bastante quisquillosa cuando se trata de preparar el taco perfecto.

"El taco de bistec le pongo una sola tortilla, dos tortillas te quita el sabor de la carne, le pongo cilantro, salsa verde, limón y, si tienen cebolla que está súper asada, se la pongo", explica Ángela en una entrevista para Bandamax.

Para la joven cantante hay otros platillos mexicanos que también le fascinan como las flautas de pollo y el guisado llamado "asado de boda", platillo tradicional que se sirve como ofrenda de parte del novio para la familia de la novia.

Sin embargo, si de comida internacional se trata, Aguilar no sólo no se detiene sino que enumera los diversos platillos que saborea su paladar con entusiasmo.

"Me gusta la pizza, la pasta, los carpaccios, pero también me gustan los tacos, los rollos, también me gusta la comida china... Me gusta la comida buena", explica la joven.

Sin duda seguirá siendo parte de la vida de entretenimiento mexicana mientras sus fans esperan la próxima sorpresa que tiene preparada.