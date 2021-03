Afectados por Covid-19: Artesanos oaxaqueños cambian sus obras por DESPENSA

México y el mundo se vieron afectado por el coronavirus, ya que la economía se vio detenida al tener que resguardar a todos en sus respectivas casas. Algunas de las personas más afectadas son aquellas que cuentan con pequeñas empresas o aquellos artesanos que vendían sus obras en las calles.

Este último es el caso de la familia Pérez, quienes desde hace 12 años dejaron su natal Andrés Yutatío, en Pinotepa Nacional, Oaxaca para buscar una mejor vida vendiendo sus artesanías en México. Ahora, gracias al Covid-19, la vida les ha puesto una prueba muy difícil de superar, ya que al contar con dos hijos pequeños tienen que sacar el dinero de la renta, comida y para el material que tienen que comprar para seguir trabajando.

Inocencio de 28 años, es el artesano que todos los días, o cuando tiene material, se dedica a tallar madera para hacer utensilios de cocina, platos, morteros o cualquier cosa de este material; además sus productos con madera, el joven padre de familia realiza una serie de objetos como cestos, botes de basura o tortilleros de palma, misma que él también se encarga de tejer.

El gran reto para él y su esposa es que con los restaurantes cerrados y con la necesidad de seguir llevando comida a su casa, comenzaron a vender sus productos en la calle, pero ahora, en lugar de venderlos a los precios que ellos consideran que vale su trabajo, ahora tiene la necesidad de cambiarlo por comida o entrar en una negociación para obtener algo de dinero.

Antes, sacaban unos 300 o 400 pesos podía, pero ahora en tiempos de pandemia, la cosa es muy diferente, ya que si les va bien sacan 100 o 150 pesos, esto considerando que en muchos días se pueden ir sin un solo peso a la bolsa.

Los gastos comienzan a comérselos

Actualmente montan su puesto en Paseos del Pedregal, esquina con Colegio, donde montan todos los utensilios, cestos y sombreros que realiza Inocencio, su padre y su abuelo. Pero eso no es todo, ya que para poder llevar las cosas a ese lugar tienen que realizar una serie de cosas, ya que en ocasiones logran conseguir un coche prestado o en su defecto su vecino, taxista, les da un aventón a un precio módico.

“Mis hijos me dicen tengo hambre y como les explicas que no hay dinero porque las ventas no van bien o simplemente, por lo que mi pareja y yo decidimos intercambiar los productos que realizamos por despensa, ya que en ocasiones no tenemos que comer; pero también por dinero, ya que tenemos una renta que pagar y necesitamos dinero para pagar el material que me mandan para que siga trabajando”, explicó el artesano a El Heraldo de México.

En la plática, Alejandra, la esposa de Inocencio, comentó que lo más cansado para su marido es el estar horas y horas al día tejiendo los distintos artículos de palma y moviendo todos los objetos de madera. Al hacerse todas las artesanías a mano llevan hasta 25 días.

Entran en negociaciones

Además de recibir despensas por esos cestos de paja que llevan entre 15 y 20 días o por aquellos platos de madera que hace con las herramientas que le presta y que en lugar de barniz utiliza un método de aceite de oliva y secado al sol de dos a tres días; también entra en un proceso de negociación.

Antes el decía cuando valían cada uno de sus distintos productos, pero la necesidad de dinero para poder vivir ha llevado a la familia Pérez a tener que entrar a una negociación con los posibles compradores, es decir, un cesto de 800 palmas que ellos vendían en 900 o mil pesos, ahora están dispuestos a aceptar hasta 500; lo mismo pasa con el resto de sus productos.

A pesar de esto, la esperanza sigue intacta, por lo que Inocencio y Alejandra saben que esto pasará y los buenos tiempos volverán a ellos. Mientras solo queda trabajar y confiar en sacar el dinero necesario para que sus hijos puedan comer y ellos puedan pagar la renta y conseguir material para seguir trabajando. Cabe mencionar que si tienes una idea en la cabeza con alguno de los materiales que utiliza está dispuesto a hacer todo lo posible para hacer el trabajo y su cliente quede satisfecho.

Diego Zarazua Abascal