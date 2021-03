¿Somos un pueblo mexicano corrupto? La doble moral de los ciudadanos

Según el Informe 2018. Santiago, Chile: Latinobarómetro, 2019, para los mexicanos la corrupción es el segundo problema más grande del país. Por otro lado, podemos contraponer que el mismo pueblo justifica la corrupción por la situación en la que viven (Seguridad Ciudadana Con Rostro Humano: diagnóstico y Propuestas Para América Latina, 2013).

Esta dualidad, me parece, crea un terreno político curioso, pues se dan varios nutrientes necesarios para que germine el populismo: como lo hacen los demagogos, se creó un discurso que le gustó a una enorme parte de la población mexicana del 2018 con un ¡Yo eliminaré a la corrupción de esta tierra! Mientras tanto, no podemos saber si ese combate imaginario se está haciendo. ¿Acaso no es así como la corrupción es mantenida? En estas condiciones de doble moral poblacional, ¿acaso no se puede usar todo esto al favor del mandatario?

Que la corrupción sea un problema grande va conforme a la narrativa de estos demagogos, y claramente funciona este discurso, pues mucha gente sigue creyendo en él, y después de 2 años de gobierno, éste no ha cambiado; “hay corrupción enorme que debe ser erradicada”.

Esto que describo, hipotéticamente, es un uso curioso de la violencia. Podemos imaginarnos un escenario en el que se ataca fuerte y justificadamente a la corrupción; y no solo por parte de la autoridad, sino que los mismos subordinados a esta, la población misma, ataque violentamente lo corrupto. La autoridad les da permiso y razón a todos los individuos de atacar a un enemigo común, pero esta violencia por todos hacia lo corrupto ¿realmente está atacando a lo verdaderamente corrupto?

Noticias Relacionadas Instalan Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de la CDMX

El estado legitima la violencia contra sus enemigos imaginarios, y autoriza a muchos para hacer lo mismo, pero ¿qué es lo que pasaría si se acusase, y con razón, a la misma autoridad de corrupta? Fácilmente vemos, en nuestra imaginación, que se deja de legitimar la violencia usada en contra de algo que también se considera corrupto por algunos.

Ya me extendí demasiado, pero me imagino algunas otras preguntas: ¿por qué es que las personas presentan esta doble moral? ¿qué es lo que las personas entienden por corrupción? ¿qué se puede hacer para combatir la corrupción si el pueblo mismo es altamente corrupto?

mgm