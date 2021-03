Profesores de la UNAM no podrían pagar canasta básica con su salario

Esta semana se dio a conocer que al menos 22 planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entraron en paro impulsado por estudiantes y profesores que manifiestan su descontento por los retrasos y escasos pagos de salarios a los maestros de asignatura y a los ayudantes de profesor.

Frente a esto, la institución educativa expresó a través de sus redes sociales que al menos al 98 por ciento de los docentes se les ha pagado en tiempo y forma, aparte de cubrir los salarios de 40 mil trabajadores que laboran en las instituciones. Y en cuanto a los profesores que no han percibido la totalidad de su salario es debido al confinamiento y las dificultades administrativas que se suscitaron durante esta pandemia.

Foto: DGC-UNAM

En su mayoría la planta docente de la Facultad de Ciencias es quien ha manifestado las quejas al respecto de sus salarios, y de ahí le siguen otros siete planteles de la UNAM. Y aunque la máxima casa de estudios ha precisado que esto se debe a la pandemia, lo cierto es que la precariedad laboral de los profesores de la institución no es reciente, y tampoco por la pandemia.

De acuerdo con un estudio realizado por la Facultad de Economía titulado 'Reporte de investigación especial 135. El poder adquisitivo del salario de las profesoras y los profesores en la UNAM. 2001-2021', en el que se afirma que este aspecto de los malos pagos no es reciente "porque históricamente la Universidad está siendo subsidiada por el trabajo más que precario de las profesoras y los profesores que, en la mayoría de las veces, reciben salarios que no alcanzan ni para comer, y menos para pagar los equipos electrónicos y la conectividad a internet necesaria para que la educación no se detenga". precisa el reporte.

Según este estudio, son 41 mil 542 las personas que componen el personal académico de la Universidad, y se divide entre varios rubros, investigadores, profesores de tiempo completo, de asignatura y ayudantes de profesor. Ya que los paros suscitados son enfocados a los profesores de asignatura, el reporte atiende también la situación de este grupo que se concentra en el 74 por ciento del personal académico.

¿Qué es un profesor de asignatura?

Se le llama 'Profesor Ordinario de Asignatura' a aquel cuyo contrato sólo dura un semestre y su pago responde a las horas que impartió clase. Su salario base se calcula por cada hora que estuvo frente al grupo de clase.

"Como ejemplo, en 2019, de acuerdo con el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), si una hora/semana/mes se paga en 380.24 pesos y la materia que imparte es de 3 horas semanales frente a grupo, el salario base al mes sería de 380.24 x 3 = 1,140.72 pesos."

Uno de los descontentos de los docentes es justo esto, la UNAM paga las horas de clase sin considerar todo el trabajo que hay detrás de la misma. Entre la preparación del material didáctico, estructurar la clase, revisar y evaluar trabajos, tareas. Estudiar el desglosado de cada programa de estudio, además de registrar y subir las calificaciones al sistema.

¿A cuánto asciende la Canasta Básica en México?

Según datos del Coneval, el precio de la canasta básica es de mil 165 pesos en el medio rural y 1 mil 633 para el medio urbano. "Si aumentamos el costo de la canasta no alimentaria las líneas se disparan a 2 mil 87 en el medio rural y a 3 mil 208 en el urbano, es decir que los 3 mil 697 pesos a los que asciende el salario mínimo mensual alcanza para cubrir las necesidades de una sola persona." El problema, sin embargo, es que los profesores de asignatura no alcanzan siquiera el salario mínimo.

¿Cuánto tendría que trabajar un Profesor de Asignatura para adquirir una canasta básica?

De acuerdo con el reporte de la Facultad de Economía, para que un profesor adquiera una canasta básica en 2019, tendría que haber trabajado 20 horas con 52 minutos frente al grupo, es decir, 79 horas por semana "algo humanamente imposible".

"Para el caso de ayudantes de profesor el panorama es aún peor, ya que para 2019 se hubiese requerido de la contratación de 24 horas con 39 minutos semanales frente a grupo. Lo cual implica una carga de trabajo efectiva simplemente irrealizable." Foto: DGC-UNAM

Con información de 'Reporte de investigación especial 135. El poder adquisitivo del salario de las profesoras y los profesores en la UNAM. 2001-2021' y del Coneval.

