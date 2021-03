Carlos Joaquín exhorta a extremar medidas sanitarias en temporada vacacional

El gobernador Carlos Joaquín exhortó hoy a todas y todos los empresarios, pequeños, medianos, grandes, a que exijan el uso, cuidado, respeto y disciplina a los protocolos sanitarios durante la temporada vacacional de Semana Santa.



A las y los quintanarroenses, los invitó a cuidarse más, al doble si es posible, de lo que hemos hecho en semanas anteriores para mantener en descenso la curva de contagios por coronavirus y se avance hacia el proceso de recuperación económica que se requiere.



Durante el programa Enlace Ciudadano, que se transmitió por el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y las redes de la Coordinación General de Comunicación Social, Carlos Joaquín dijo que, si no se logra el respeto a los protocolos a través del diálogo y la participación solidaria, habrá decisiones más estrictas, como las multas y las clausuras.



El gobernador de Quintana Roo explicó que el virus no se ha ido, está en el ambiente y sigue en el ambiente, sigue afectando, y ahora hay 16 personas intubadas en Quintana Roo.

“Habrá más gente en las calles, en las tiendas, en los negocios, pero tenemos que cuidarnos” añadió Carlos Joaquín.

Agregó que el tener mayor número de visitantes nos obliga a tener mucha más responsabilidad en las medidas preventivas.





En relación con las vacunas, dio a conocer que en 10 municipios ya inició el proceso de vacunación. Hasta el momento, en adultos mayores el 30% han recibido sus dosis.



En Lázaro Cárdenas y José María Morelos ya se tiene un avance del 70% en aplicación a mayores de 60 años de edad.

“La vacunación a adultos mayores, los más vulnerables, ayuda a disminuir el número de decesos que lamentar” precisó. Noticias Relacionadas A un año del primer caso hemos avanzado en el control de Covid-19, pero nos falta mucho: Carlos Joaquín

Al dar a conocer el ranking de colonias con mayor número de casos activos de Covid-19, del 14 al 20 de marzo, la Luis Donaldo Colosio de Playa del Carmen lidera con 4 casos, Hacienda Real del Caribe con 3, la colonia Solidaridad de Chetumal con 2, y con un caso están la 20 de noviembre, Andrés Quintana Roo y Bicentenario de Chetumal; la región 231, la 91 y Alfredo V. Bonfil y Andalucía, en Cancún.



Carlos Joaquín exhortó a no olvidar el uso de los hábitos, no dejar de usar el cubrebocas, seguir lavando las manos frecuentemente, mantener la distancia entre las personas y si es posible no salir de casa.

“Así que, por favor, atentos, responsables, fuertes, sólidos en una situación que exige que trabajemos juntos, porque sólo así juntos saldremos adelante” expresó.

