Claudia Sheinbaum: Gobierno capitalino dedicará el 2021 a los pueblos originarios Del Valle de México

La Jefa de Gobierno, Claudia Shienbaum, señaló que el 2021, será el año de conmemoración de siete siglos de la fundación de México–Tenochtitlan, que se dedicará a las culturas originarias del Valle de México.

Durante la ceremonia con motivo del Equinoccio de Primavera en la Zona Arqueológica de Cuicuilco, Sheinbaum resaltó la necesidad de rescatar el pasado para sentir el orgullo de ser capitalinos en la cuarta transformación.

“En esta cuarta transformación de la vida pública de México, no podemos mirar al futuro ni construir el futuro, si no reconocemos lo que es nuestro pasado, a las diferentes historias y también el pasado antes de los españoles en esta patria que llamamos México, así que hoy lo que queremos es recordar y sentirnos orgullosos, sumamente orgullosos de ser parte de esta hermosa Ciudad de México”, resaltó.

#EnVivo uD83DuDD34uD83DuDCF9 Hoy 21 de marzo, inicio de la Primavera, conmemoramos el origen de nuestras raíces con las primeras civilizaciones en el Valle de México. Ciudad de México, Capital Cultural de America.https://t.co/QREO1p3XQS — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 21, 2021

En este marco, la mandataria local rechazó lo que se ha llamado históricamente como "la conquista de los españoles", y dijo que lo de hace 500 años fue una “invasión”.

“También se recuerda lo que durante muchos años se llamó la conquista de México hace 500 años y nosotros queremos este año dedicarlo esencialmente a las culturas originarias Del Valle de México. No podríamos celebrar la conquista de México y mucho menos que en realidad fue una invasión y además no hubo conquista porque si no, no permanecería la memoria de los pueblos originarios”, expuso Sheinbaum.

Resaltó por ello que se tomó la decisión de dedicar el 21 de marzo como uno de los primeros eventos del rescate de la memoria histórica de la ciudad, a 200 años del inicio del México independiente, también ahora en la nueva era que vive.

“Y también decir que esta historia de nuestro pasado, de la recuperación de la memoria histórica, es lo que nos hace hacer grandes hacia el futuro. El orgullo de vivir en esta ciudad, de construir la Ciudad de México nuestra nueva era que estamos viviendo, parte también del reconocimiento de nuestras culturas originarias y de esta patria, de este Valle que tiene mucho más de 7 siglos de historia”, señaló

Antes de la ceremonia formal, los integrantes del Calpulli Kalmekayotl, llevaron a cabo el acto ceremonial salutación tradicional.

Por Jorge Almaquio García Chagoya

