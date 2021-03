Diana 'N', con prisión preventiva, tras ser detenida este miércoles

Durante una audiencia que se dio este jueves, Diana 'N' recibirá la prisión preventiva justificada, mientras se realizan las investigaciones necesarias tras haber sido detenida este miércoles por la noche, en donde se estudiará su situación y por ello se aplazó unos días su situación jurídica.

Este lunes 22 de marzo será cuándo se determine la situación que va enfrentar la lideresa de los comerciantes del centro Histórico, quién fue detenida ayer por la noche y fue este día cuando sus abogados pidieron un aplazamiento de su caso para ver su situación, por lo que se decidió que sea a inicios de la siguiente semana cuándo se defina.

Estos son los delitos por los que se le acusan

La también líder de comerciantes en el Centro Histórico, es señalada por los delitos de extorsión agravada y robo agravado en pandilla, situación que incluso provocó que este jueves se diera la presencia de muchos comerciantes exigiendo su salida de la prisión preventiva que hoy se definió.

Al momento de su detención, Sánchez Barrios transmitía por redes sociales, y acusó a las autoridades capitalinas de realizar una persecución política.

“Esta es una persecución política, soy mujer inocente, soy trabajadora, soy una mujer del esfuerzo y no tengo miedo y voy a dar la cara porque soy inocente de lo que se me acusa y no me voy a esconder”, indicó en la transmisión.

Antes de cortar la transmisión a petición de los agentes de investigación convocó a una marcha y señaló que va a denunciar a las autoridades capitalinas y las va a exhibir a nivel internacional.

Con información de Jorge Almaquio

