Feministas exigen justicia en Tamaulipas para Angélica y sus hijos, asesinados en Altamira

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó el hallazgo de tres personas muertas, una mujer y dos menores de 5 y 8 años de edad; se abrió una carpeta de investigación tras los hechos ocurridos en el fraccionamiento Las Haciendas 2 de Altamira. Ante esto, la Colectiva Feminista "Mujer Manglar" exigió a las autoridades justicia para las víctimas y catalogar el hecho como un feminicidio.

La mujer fue identificada como Rosa, y los niños Axel y Vanesa, también fueron localizados en el interior de un cuarto de la vivienda marcada con el número 330 de la calle Navarra, entre Lisboa y Almería.

La Fiscalía mantiene la carpeta de investigación abierta para corroborar si todos fueron víctimas de la comisión de un delito.

Al darse a conocer la manera en que fueron asesinadas Angélica y sus hijos, la integrante de la Colectiva Feminista "Mujer Manglar", Martha de la Cruz, exigió justicia y que el caso sea investigado y se detenga al responsable de los hechos.

Declaró que el caso es lamentable y deja en evidencia de que en Altamira y Tamaulipas, las mujeres pueden ser asesinadas muy fácil junto a sus hijos sin que nadie haga nada.

Las autoridades, dijo, deben apegarse a los protocolos y dar lo más pronto posible con el o los responsables del delito que mantiene conmocionados a los habitantes de los fraccionamientos Haciendas, Haciendas 2, entre otros.

"Primero que nada lo de siempre que se apeguen a los protocolos que se investigue el caso como feminicidio hasta que se demuestre que no lo es o en su caso se compruebe que lo es, que se respeten los protocolos que no encarpeten esta investigación… Que no hagan lo de siempre que simulan que investigan, pero como no dan seguimiento y como los familiares lamentablemente a veces no tienen la manera de hacer presión cierran las carpetas y siguen adelante, primero que nada, que haya una investigación profunda con apego al protocolo y la perspectiva de género que se identifique al culpable o a los culpables y que se detenga que se aplique todo el peso de la ley", añadió.