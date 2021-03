AMLO exhorta indagar a juez a la Suprema Corte

En un intercambio de cartas, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, investigar si el juez Juan Pablo Gómez Fierro tiene intereses de por medio para poner freno a la Reforma Eléctrica. En respuesta, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que revisa el caso y conocer si existen elementos para una indagatoria.

En conferencia de prensa, López Obrador leyó la carta que envió al ministro presidente de la Corte, en la que critica la celeridad con la que actuó el juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la CDMX, ya que concedió varias suspensiones provisionales en amparos promovidos contra la Ley de la Industria Eléctrica y lo hizo extensivo a otras personas físicas y morales.

Por esto, el mandatario solicitó que el CJF “determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le corresponde o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso. Asimismo, y si mi petición es legalmente procedente, solicito que el CJF lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro”.

En la misiva, el Presidente manifestó que alrededor de la Reforma Eléctrica actúan organizaciones y empresas afines al antiguo régimen con modus operandi de corrupción e influyentismo. Incluso señaló al ministro en retiro, José Ramón Cossío, y al empresario Claudio X. González de conformar un buró jurídico en contra de las acciones del gobierno federal. Señaló intereses de empresas extranjeras, como Iberdrola (España), que tiene como consejeros al ex presidente Felipe Calderón.

El ministro presidente Arturo Zaldívar dio respuesta a la solicitud. “Como procede en estos casos, su queja será remitida al área correspondiente del CJF para que, de existir elementos para ello, se abra la investigación que en su caso procediera, con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, así como a las garantías que la protegen”, indica la misiva.

Por Misael Zavala

