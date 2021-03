Sin importar la pandemia, miles disfrutan de la Playa Miramar en Tamaulipas

Pese a los más de 50 mil casos de coronavirus que se han registrado en Tamaulipas, la Playa Miramar en Ciudad Madero registró una afluencia superior a los 25 mil visitantes durante el puente; la aplicación CompraTAM marcó saturaciones en todas las áreas disponibles.

El presidente de la Asociación de Hoteles del Sur de Tamaulipas, Alberto Orteta, aseguró que los complejos del paseo turístico reportaron una ocupación del 62 por ciento de las más de 600 habitaciones disponibles.

"De los tres días, el promedio fue del 54 por ciento de hospedaje; en playa fue de un 62 por ciento, fue algo positivo, creo que también la entrada y ocupación de la entrada no permitió aglomeraciones. El mensaje es de que no por estar en vacaciones debemos de relajarnos en las medidas de protección, como el uso de cubrebocas, la sana distancia y no estar en espacio cerrados, es algo va ayudar a evitar que haya contagios y que los visitantes regresen con bien a sus casas", declaró.

Se cuelan miles incluso con alcohol y sin cubrebocas

Por su parte, la autoridad municipal reportó que tan solo el domingo, más de 7 mil 500 personas se colaron a la Playa Miramar; presuntamente por fallas en la aplicación CompraTAM del Gobierno de Tamaulipas.

El director de Protección Civil, Romel Martínez Flores, aceptó que la situación se salió de control debido a que la aplicación dejó de contabilizar el número de asistentes, siendo rebasado el personal encargado de dicha tarea.

Los visitantes ingresaron bebidas embriagantes al área de palapas, situación que no está permitida, además de que no usaban cubrebocas al caminar por el Boulevard y las escolleras.

"Pudo haber pasado sobre todo en el registro de la página en dónde no marcaron el tope y se siguió registrando, yo creo que lo dejaron abierto a 20 mil gentes cuando estaba en un primer plano más cerrado, no sabemos, ya tendrán que hacer esa explicación los que manejan ese registro pero si se salió de las manos", expuso.

Agregó que, hubo 17 reportes de niños perdidos en el área de playa, por lo que invito a los padres de familia a ser más precavidos en estos temas, además no se reportaron personas lesionadas pese a que hubo una riña.

Por Carlos Juárez

BAR