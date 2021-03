“Yo respeto a las mujeres”: Félix Salgado Macedonio

ACAPULCO. En el arranque de su campaña electoral, tras haber sido ratificado como candidato de Morena por Guerrero, Félix Salgado Macedonio dijo ser objeto de un linchamiento político, pese a las acusaciones de violación en su contra.

El aspirante dijo que tiene "la conciencia tranquila... estoy con la cara en alto, con la calidad moral para hablarle de frente al pueblo", y aseguró que respeta a las mujeres.

En la colonia Emiliano Zapata, una de las zonas más golpeadas por la delincuencia organizada en Acapulco, Macedonio inició actividades con ocho días de retraso, debido a la reposición del proceso que ordenó la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para ratificar la idoneidad del abanderado.

Félix Salgado, quien es investigado por la Fiscalía de Guerrero por abuso sexual, aseguró que “he sido objeto de un linchamiento político y mediático sin precedente alguno en la historia de México, auspiciado y patrocinado por poderes fácticos e intereses oscuros, y la principal obsesión es evitar el avance de la cuarta transformación”.

E l senador con licencia se comprometió a realizar “una campaña diferente” bajo los lineamientos y principios de austeridad, sin lonas, sin espectaculares, templetes ni bardas pintadas.

Prometió, además, que de ganar las elecciones convertirá Casa Guerrero, actual residencia gubernamental, en un hospital.

“¿Por qué quiero ser gobernador? Porque quiero que las cosas en Guerrero cambien. Primero, ofrecer que me voy a guiar por los tres principios de Morena: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo”.

En el evento donde fue recibido con música de tambora, porras de cientos de simpatizantes, así como de artistas locales y aspirantes a cargos de representación popular, no se respetaron las medidas de sana distancia.

Salgado Macedonio fue ratificado por el partido la noche del viernes, tras ganar la segunda encuesta interna ordenada por la Comisión de Elecciones de Morena.

Competirá contra Ruth Zavaleta, de MC; Irma Lilia Garzón, del PAN; Mario Moreno, del PRI-PRD; Pedro Segura, de PVEM-PT; Ambrocio Guzmán, de RSP; Dolores Huerta, de Encuentro Solidario, y Manuel Negrete, de Fuerza por México.

Por Alfonso Juárez y Karla Benítez

maaz