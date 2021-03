Monreal propone regulación de calificadoras por falta de capacidad

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila propuso regular las agencias calificadoras debido a que algunas no tienen capacidad de auditar las finanzas de Estados y empresas.

En un artículo publicado en sus redes sociales, el legislador morenista detalló que el tema de la regulación de las agencias de calificación no es nuevo, ya que ese debate se da en Estados Unidos y Europa.

"En el caso de México, este debate deberá llevarse a cabo tarde o temprano. Las democracias no pueden darse el lujo de no debatir, de no discutir o de no tomar decisiones en temas que atañen a las y los ciudadanos, a la economía, al combate a la corrupción, al combate del pensamiento único o tecnocrático, o a las finanzas públicas. De este tipo de debates depende que una democracia se consolide y/o se fortalezca por el bien de todas y de todos", expresó.

El senador criticó que las calificaciones se han convertido en la posibilidad, o no, para Estados o empresas de contratar un crédito, de contar con mejores condiciones de financiamiento o de atraer inversiones.

Y es que, detalló que las calificadoras de riesgo son entidades privadas que pueden ser contratadas para evaluar la solvencia económica de empresas, privadas o públicas, de Estados, de entidades territoriales (estados federados, municipios en un Estado federal, o departamentos, comunas o regiones en un Estado unitario), de instituciones bancarias y de seguros por medio de una calificación.

Por: Misael Zavala