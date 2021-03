Mañana reinicia el Paseo Ciclista en Reforma, pero no prestarán bicicletas; aquí los detalles

Las autoridades del gobierno de la Ciudad de México anunciaron nuevas medidas y la reapertura de actividades como los paseos ciclistas, debido a que se mantiene el semáforo epidemiológico en naranja y está cerca de regresar a amarillo.

Hay actividades que se reanudan como algunos restaurantes que no daban servicio, casinos y casas de apuestas, boliches, parques de diversiones y centros comerciales.

Además, informaron que se reactiva el paseo dominical “Muévete en Bici”, que estuvo suspendido por casi un año, tras la llegada del Covid-19. Pero, pero debido a que todavía se pueden presentar contagios, se tomarán medidas adicionales.

La ruta del Paseo Ciclista

La ruta será de 23 kilómetros e irá de Paseo de la Reforma a Calzada de Guadalupe, pasando por Julio Verne hasta Fortuna. También está trazada por la Basílica de Guadalupe, el Monumento a la Revolución y otros lugares históricos de la capital.

En el el marco del Día Internacional de las Ciclovías Recreativas, ¡vuelve el #PaseoDominical #MuéveteEnBici este domingo! uD83EuDD73



uD83DuDDD3? 14 de marzo

? 8 a 14 h

uD83DuDEB2 Desde Julio Verne hasta Fortuna

uD83DuDE37 Uso de cubrebocas obligatorio



¡Te esperamos! uD83EuDD29

uD83DuDC49 https://t.co/N279CkhtNW pic.twitter.com/uFPS9kVoT7 — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) March 12, 2021

Esta actividad recreativa se celebrará desde las 8:00 de la mañana, hasta las 2:00 de la tarde. Tendrá presencia de vigilantes, supervisores y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que estarán monitoreando en todo momento el paseo en bicicleta.

No se prestarán bicis

Como parte de las acciones para evitar el contagio de coronavirus en el paseo dominical, se debe usar obligatoriamente cubrebocas. Además se pide que se mantenga sana distancia entre bicicletas y personas, sobre todo en los cruces y semáforos.

Habrán 12 puntos con gel anti bacterial, para desinfectarse constantemente y se recomienda acudir a la actividad de forma individual y no en grupos. Anteriormente, en caso de que las personas no contaran con bicicleta, el servicio Ecobici prestaba algunas a los usuarios, pero para reducir el riesgo de contagio, en esta ocasión no se contará con el servicio.

gka