Megapuente: Reporte de tráfico en autopistas a Cuernavaca, Pachuca, Puebla y Querétaro

Este viernes 12 comienza el megapuente o fin de semana largo de cuatro días con motivo del aniversario 215 del natalicio de Benito Juárez; si bien la fecha oficial es el 21 de marzo, cabe recordar que el día festivo se recorre al lunes más cercano, que en esta ocasión será el 15 de marzo.

Esto quiere decir que tanto las dependencias de gobierno, así como algunas empresas y los estudiantes tendrán no dos sino tres días de descanso este fin de semana; y si bien, gran parte del país se encuentra en semáforo amarillo y naranja por Covid-19, muchas personas aprovecharán la fecha para salir a algún punto turístico con sus respectivas medidas de prevención.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno han pedido quedarse en casa aún, pues la pandemia continúa, sin embargo, ante la baja de casos positivos y hospitalizaciones por el nuevo coronavirus, muchos estados ya echaron a andar la reapertura limitada de algunos destinos turísticos a fin de reactivar la economía.

Para nadie es un secreto que durante estos megapuentes o fines de semana largos, los principales destinos -principalmente para los habitantes de la Ciudad de México o su área metropolitana- suelen ser Acapulco, Cuernavaca, Puebla, Pachuca, Querétaro y hasta Toluca, puntos que cuentan con autopista de cobro o carretera federal.

Y debido a que son los puntos más solicitados en estos días (y próximamente en el periodo vacacional de Semana Santa, que será a finales de marzo y principios de abril), es por obvias razones que suelen saturarse y registrar gran carga vehicular desde que inicia el fin de semana largo.

Ante ello, Caminos y Puentes Federales (Capufe) puso en marcha este viernes el 'Operativo Juárez 2021', con el que reforzará sus medidas de operación en autopistas y puentes en las más de 120 casetas que administra. También mantendrá el monitoreo de caminos durante las 24 horas y dotará de mayores insumos a todos sus trabajadores, incluidos los cajeros en puntos de cobro.

Noticias Relacionadas Sectur espera 3 mil 230 mdp de derrama por próximo fin de semana largo

Reporte en tiempo real del tráfico en autopistas

Aunque Capufe pidió a las personas salir de la CDMX sólo en caso necesario, muchas personas tomarán medidas sanitarias y viajarán este megapuente, por lo que a continuación presentamos la actualización en tiempo real del tráfico en las autopistas que más afluencia de autos registran en los fines de semana largos.

OVH