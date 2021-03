Samuel García denuncia que Nuevo León ha recibido 'cero pesos' para enfrentar Covid-19

El candidato a la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, reveló que la Federación ha mandado 'cero pesos' en materia de salud a pesar de la crisis por el coronavirus.

El emecista señaló tras la reunión con el tesorero, Carlos Garza y el secretario de salud, Manuel de la O en Palacio de Gobierno, que, desgraciadamente se confirma su tesis: a través del convenio fiscal "la Federación nos maltrató".

"Es increíble que el centro ha mandado cero pesos. Ni un solo apoyo a medicina, a salud, a hospitales y creo que no es justo que Nuevo León (con el convenio fiscal) lleva 40 años poniéndole al país todo su dinero, cuando los ocupamos nos dan la espalda.

"También cero pesos en inversión, en fondos extraordinarios, cero pesos en Fortamun y no se diga en infraestructura. Nuevo León tiene que buscar un nuevo convenio. Ahora sí que el Bronco nos deja muchas broncas y tendré que llegar con mucha inteligencia a sortear todas las crisis que se vienen".

Para el aspirante se trató de un reunión productiva que abre los ojos sobre la situación de las finanzas estatales y el inexistente respaldo de partidas y fondos federales.

El secretario de Salud Manuel de la O, les advirtió a los candidatos presentes en la encerrona, que el programa de vacunación federal a como está planeado al día de hoy no le alcanzaría al próximo gobernador a inmunizar a toda la población, por lo que la solución es importar vacunas por parte del estado.

"Recortaron todos los fondos federales y están centralizando todas las vacunas que es muy peligroso porque la última frase de Manuel de la O fue 'a cómo va el ritmo de las vacunas inclusive ustedes no van a terminar de aplicarlas', por lo que urge que Nuevo León compre, importe y aplique vacunas además de lo que está haciendo Morena.

"Los números son más rudos de los que yo tenía que no te manden un solo peso en salud en el año Covid demuestra el maltrato y desinterés del centro Nuevo León y Nuevo León ya no puede seguir así".

Agregó que se confirma el déficit fiscal en torno a los 9 mil 500 millones, pero podría aumentar ante la crisis del Covid-19.

Reunión de candidatos con 'El Bronco'

Este 11 de marzo, el actual gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón "EL Bronco", convocó a una reunión con los candidatos que aspiran para su puesto, con el objetivo de otorgarles un informe detallado sobre la situación actual que enfrenta el estado y el estatus financiero, y con ello puedan formular mejores propuestas para sus campañas políticas.

A la reunión que tuvo una duración de seis horas a puerta cerrada en el Palacio de Gobierno asistieron Adrián de la Garza aspirante por el PRI; Samuel García, de Movimiento Ciudadano; Fernando Larrazabal, del PAN; además de Felipe de Jesús Cantú en representación de Clara Luz Flores candidata por la Coalición Juntos Haremos Historia.

También estuvieron presentes Carolina Garza, del Partido Encuentro Solidario; Daney Siller, de Redes Sociales Progresistas; y Emilio Jacques, de Fuerza por México.

Tras esta reunión los candidatos compartieron su opinión, si bien, agradecieron la información, coincidieron en que lo que se presentó no es algo que se desconozca.

“Se agradece la intención del gobernador de compartir la información, y evidentemente tenemos que analizar el tema de las cuentas públicas para hacer los planteamientos claros y sobre todo para no andar improvisando, (se hará) para poderle dar rumbo y certeza a este estado”, declaró el priista Adrián de la Garza.

Por su parte, Clara Luz Flores explicó que no asistió a la reunión por no caer en una simulación. “Creo que a quienes se les tiene que informar es a los ciudadanos, se les tiene que transparentar a los ciudadanos no a los candidatos en momento de campaña. Nosotros tenemos que ser congruentes en nuestra historia de vida y no quiero caer en un tema de simulación", dijo la candidata.

Sin embargo, su representante Felipe de Jesús Cantú, expresó que las cifras son optimistas pero no muy reveladoras. "No hay datos concretos que hayan sido muy reveladores, creo que ha sido más bien un trámite de un informe no solicitado, pero también debo decirlo, bien recibido”, consideró.

El candidato panista, Fernando Larrazabal, también enfatizó en que no es nada nuevo “No sorprendió porque son datos que han sido públicos y coincide en lo que están presentando. El gobierno de Medina pidió casi 40 mil millones de deuda y el anterior pidió 20 mil millones, y ahora hay 80 mil millones de deuda, pero finalmente no será impedimento”, enfatizó el panista.

Con información de Mario Palacios

AV