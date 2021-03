Familia de Wendy acusa a Fiscalía de Jalisco de violar Ley de Personas Desaparecidas

Las declaraciones que emitió el Fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez violan la Ley de Personas Desaparecidas, esto asegura la familia de Wendy Sánchez ante la declaración de que se localizaron restos calcinados mientras se investigaba el paradero de la joven que desapareció el pasado nueve de enero cuando se dirigía de San Pancho en Nayarit hacia Guadalajara.

A través de un comunicado que posteó en sus redes Baruc Sánchez, hermano de Wendy, aseguró que está información no le fue notificada a la familia además de que la carpeta de investigación la lleva la Fiscalía de Nayarit, y no la de Jalisco, por lo que Solís Gómez no debió hacer público este hallazgo, ya que aún no se tiene confirmado si podría estar relacionado con la desaparición de Wendy.

El panorama de la declaración

La debida diligencia, enfoque humanitario, máxima protección, no revictimización así como la presunción de vida y verdad, son algunos de los señalamientos que hacen en este documento y en los que incurrirá presuntamente el Fiscal de Jalisco con sus declaraciones a los medios en la rueda de prensa de este jueves.

"Reprobamos que el Fiscal General del Estado de Jalisco emita ante la opinión pública información tan delicada sin haber tenido antes comunicación con nosotros, la familia y sin contar con los medios probatorios que sustenten que dichos eventos se encuentran relacionados con la desaparición de Wendy".

A la Fiscalía de Nayarit, se le demanda que se abstenga de difundir información y se limite a realizar las diligencias y periciales pertinentes para la localización de Wendy.

La declaración del Fiscal de Jalisco

Aunque no se precisó el lugar o entidad en el que se localiza el predio donde se encontraron los restos calcinados, que pudieran relacionarse con la desaparición de Wendy Sánchez, el Fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, aclaró que la coordinación con la Fiscalía de Nayarit es permanente y que la carpeta de investigación está a cargo de la dependencia de la entidad vecina.

"La información que tenemos de la Fiscalía de Nayarit es que fueron incinerados, esto dificulta mucho su análisis. De la misma manera han comentado que en caso de ser necesario van a solicitar la colaboración del estado de Jalisco para hacer una reprueba, un peritaje en segundo término respecto de los avances que ellos tengan. Al respecto, hemos manifestando la total disposición", declaró el funcionario.

Por Mayeli Mariscal

