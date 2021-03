Sinaloa: PRI, PAN y PRD tendrán candidaturas comunes en cuatro municipios

Las negociaciones entre PRI y PAN por las candidaturas comunes por las presidencias municipales finalmente llegaron a su fin, al acordar ir juntos con el PRD en Ahome, Guasave, Culiacán y Mazatlán.

De acuerdo con el dirigente estatal de Acción Nacional, Juan Carlos Estrada Vega, Ariel Aguilar accedió a declinar a sus aspiraciones a favor del priista Marco Antonio Osuna Moreno, a cambio de que priistas y panistas sean incluidos en las planillas de síndicos procuradores y regidores en este municipio, así como en Culiacán y Mazatlán.

En el caso de Guasave, este corresponderá al PAN definir al candidato, en donde se menciona al doctor Jesús Antonio López Rodríguez, director del Hospital General de este municipio, quien se registró como precandidato por Morena para esta misma candidatura.

En este municipio, el PRI había designado como su candidata a la expresidenta municipal, Diana Armenta Armenta, quien hace cuatro días informó que su partido le retiró la candidatura, con motivo de como parte de la alianza, esta fue entregada al PAN; y decidió no en este proceso porque no puede apoyar a un personaje que es incongruente, porque primero defendía a la 4T para ser presidente municipal, pero al día siguiente dice que no sirve y denosta, y requiere irse por la alianza.

Estrada Vega aclaró que, en los catorce municipios restantes, irán con candidatos propios, porque la ley electoral en Sinaloa establece que sólo pueden hacer candidaturas comunes en el 25 por ciento de los cargos.

Además, la Comisión Permanente Nacional del PAN validó a los candidatos a diputados locales, en los distritos que les corresponde como parte de la coalición Va por Sinaloa.

Estos son María Guadalupe Buitimea Buitimea, por el distrito 1; Liliana Acuña Godoy, en el 2; Héctor Orrantia Coppel, en el 15; Diana Rice Rodríguez, en el 20; José Roberto González Gutiérrez, en el 21; y Manuel Antonio Pineda Domínguez, en el 24.

El próximo 6 junio habrá elecciones en Sonora: para gobernador; 24 diputaciones de mayoría relativa; 18 sindicaturas; 18 presidencias municipales; 18 diputaciones de representación proporcional y 153 regidurías.

Por Carlos Valenzuela