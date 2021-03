Se escapa exacalde en ambulancia; detienen a cómplices

En Guanajuato fueron capturados tres funcionarios de Protección Civil de Zimapán, Estado de Hidalgo, presuntos responsables de la fuga en una ambulancia del exalcalde de aquel lugar, quien participaba en una audiencia judicial.

Por el delito de privación ilegal de la libertad, Erik Marte Rivera Villanueva comparecía en una audiencia judicial en aquella entidad, cerca de los límites con el estado de Querétaro, cuando manifestó un malestar físico y por ello se solicitó que fuera auxiliado para que recibiera atención médica en una clínica del lugar, presentándose en ese momento una ambulancia de Protección Civil de Zimapán, con su director a cargo y dos auxiliares de la misma dependencia.

“Los ahora detenidos forman parte del personal del área de Protección Civil del municipio de Zimapán, Hidalgo. Entre ellos, se encuentra el director de dicha dependencia, quien utilizó una ambulancia de la propia corporación de emergencias para presuntamente facilitar la fuga del ex alcalde”, cita el reporte de la Secretaría de Seguridad de Guanajuato.

La noche de ayer se generó un conflicto vial en la carretera 45 que atraviesa el Estado de Guanajuato por el operativo para localizar la ambulancia de Zimapán.

“En Guanajuato se activaron los protocolos de actuación derivado de la solicitud de apoyo por parte de autoridades del Gobierno de Hidalgo, a través del Sistema Estatal C5i, donde pedían el apoyo para la búsqueda y localización de un masculino de nombre Erik “N”, ex presidente municipal de Zimapán, quien se encontraba en audiencia judicial en esa misma localidad, por el delito de privación ilegal de la libertad”.

Al momento de la fuga, la ambulancia, fue perseguida por un elemento de la Policía Procesal de esa entidad, quien reportó que la unidad con el ex funcionario había ingresado a territorio guanajuatense por la carretera Querétaro-Celaya.

Se logró ubicar a la unidad de rescate en el tramo carretero a la altura de los Apaseos, por lo que se amplió el operativo a los municipios aledaños.

La ambulancia de Protección Civil de Zimapán fue ubicada finalmente sobre el tramo carretero Silao-Irapuato, a la altura del plantel educativo del ITESI, donde se logró la detención de tres personas: dos hombres y una mujer, sin embargo, ya no estaba el exalcalde.



Detenidos:



• Rubén “N” de 49 años de edad, quien dijo ser director de Protección Civil de Zimapán.

• Arturo “N” de 41 años, quien dijo ser auxiliar de Protección Civil de Zimapán.

• Adela “N” de 25 años, quien dijo ser también auxiliar de Protección Civil de Zimapán.



Vehículos:

Ambulancia de PCM del municipio de Zimapán, con número económico 001, sin tablillas de circulación.



Los tres detenidos y el vehículo oficial en el que viajaban estas personas, fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

