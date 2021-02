¿Qué hay detrás del sujeto que agredió a su vecina en Unidad Habitacional?: VIDEO VIRAL

Cristina era una administradora de la Unidad Matiz II, ubicada en la colonia Barrio San Miguel de la Alcaldía Iztapalapa. Sin embargo, a raíz de haber sido elegida para recabar los recursos para servicios y mantenimiento, el sr. Leonardo "N" comenzó a mostrar comportamiento violento.

“Me decía que cómo yo podía estar al frente y me insultaba diciéndome cosas como ‘eres una vieja inútil, pendeja, ratera’ y no es la primera vez que me agrede” contó al periódico El Universal, quien la entrevistó debido a un video que se viralizó en redes sociales

Hace unos días, se viralizó un video en redes sociales en donde aparece una mujer tendida en el piso. Elementos de seguridad privada de un condominio la resguardan, debido a que un hombre en short y descalzo la merodea. Esa mujer era Cristina y el hombre en shorts, su vecino.

De acuerdo con palabras de Cristina, el hombre la esperaba, espiaba y grababa desde su carro y en varias ocasiones la agredió "se me acercaba, me decía insultos y una vez me soltó un cabezazo” cuenta asustada diciendo que además la amenazó de muerte, por lo que llamó a la patrulla, pero los oficiales no procedieron, porque calificaron su caso como "pelea de vecindad".

Ante el hecho, Cristina Martínez acudió al Ministerio Público ZT-MP4 a levantar una denuncia, pero también calificaron su situación como "chisme de vecindad" y no hubo acción alguna.

Debido a la negativa de las autoridades, interpuso una denuncia por discriminación “decían que no había evidencias por el golpe en la cabeza, pero el daño psicológico que me está ocasionando es más fuerte, mis hijas y yo vivimos con miedo, una de mis hijas presenta crisis nerviosas por todo lo que está pasando alrededor” contó con visible afectación.

Según Cristina, el señor Leonardo "N" tiene varios conflictos con otros vecinos, que también lo han demandado por diferentes situaciones. Ella contó que el video que aparece en redes se grabó el 17 de enero, que desde temprano empezó a molestar a los guardias del condominio, quienes llamaron a la policía, pero no actuaron.

A las 8:00 AM Cristina salió para mover su auto y dar paso para que el señor Leonardo “N” metiera el suyo, sin embargo, este comenzó a insultarla y a grabarla con su celular. “camino y de repente me da una nalgada en la pompa derecha, me doy la vuelta y le reclamó -qué le pasa señor- y luego me agarra los senos, empiezo a manotear y me da un puñetazo en la costilla izquierda y luego me avienta, ya en el piso comienza a patearme, ya no me pude levantar” dice.

Sus dos hijas y los guardias le ayudaron. Leonardo "N" fue detenido 48 horas por abuso sexual y ella atendida de sus lesiones menores, de acuerdo con los médicos, pero ella asegura que no tiene tranquilidad. “Simplemente él no se me puede acercar o estar en el mismo lugar, pero eso no incluye a su entorno familiar, por eso tengo miedo, de que pueda mandar a algún familiar o conocido a agredirme, pero yo no quiero desviar la situación (a otros), porque el que me agredió es él.

#ATENCION @FiscaliaCDMX y autoridades de la @Alc_Iztapalapa.#URGENTE atender, ¿o hasta que la vean muerta?



¡Es el maldito colmo!



Una mujer más agredida.

Esta vez fue el vecino a quien ya había denunciado con anterioridad. pic.twitter.com/8fPtAMIwpK — Oscar Curiel (@OCuriel) February 1, 2021

lctl