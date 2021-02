Inscripciones a educación básica en Colima serán hasta abril

Debido a la contingencia sanitaria por Covid-19 a que la entidad se encuentra en semáforo rojo, el proceso de inscripción para el Ciclo Escolar 2021-2022, para las y los que ingresan por primera vez a preescolar, primaria y/o secundaria será en línea y arrancará el próximo 13 de abril, así lo informó la Secretaría de Educación de Colima mediante un comunicado.

Indicó que solo las y los alumnos que cursarán el primer grado de primaria o secundaria, recibirán una carta enviada por el Secretario de Educación, Jaime Flores Merlo, en la que se incluirán las escuelas que les corresponden para su elección, del 16 al 26 de marzo.

Para preescolar, primaria y secundaria, a partir de las 8:00 horas, del próximo 13 abril y hasta al 23 de ese mes estará disponible el sistema en la página web de la Secretaría de Educación estatal, en el que se podrá iniciar el proceso de inscripción en la escuela de interés.

El trámite podrá realizarse desde un celular o cualquier dispositivo electrónico.

El proceso de inscripción

Una vez seleccionado el plantel escolar correspondiente, se les solicitarán datos generales del padre, madre o tutor; un comprobante de domicilio o laboral actualizado (no mayor a 3 meses); acta de nacimiento del menor y una identificación oficial del padre, madre o tutor.

Tras realizar la carga de los documentos en la plataforma, se debe imprimir y conservar el comprobante de la solicitud de inscripción.

Los documentos ingresados serán validados con el objetivo de confirmar que sean los solicitados y sean legibles, por lo que en un plazo máximo de 48 horas recibirán un correo electrónico donde se confirmará que la solicitud ha sido validada.

Luego de la validación, se debe ingresar al sistema y confirmar que su solicitud fue validada.

Para el nivel de primaria y secundaria; si se elige una escuela con selección de alumnos estarán sujetos a criterios establecidos, por lo que como primera opción elegirán la primaria o secundaria bajo criterio de selección de alumnos y como segunda opción y de manera obligatoria, deberán elegir una primaria o secundaria de inscripción inmediata.

Los alumnos que reciban carta con escuela de única opción (inscripción directa), deberán ingresar en estas mismas fechas (13 al 23 de Abril) a la plataforma para confirmar su inscripción y subir los documentos solicitados. Esto será un requisito indispensable para asegurar el espacio.

Los padres y madres de familia que por algún motivo no puedan realizar la inscripción en línea, podrán recibir el apoyo para realizarla directamente en la escuela de interés, del 26 al 30 de abril, pero estará sujeta al semáforo de riesgo epidemiológico de la Secretaría de Salud, por lo que de no existir las condiciones podría no realizarse. Por lo tanto, se recomienda a los padres de familia realizar su proceso en la primera etapa en línea.

Las solicitudes recibidas de manera virtual como presencial, se someterán a un proceso de revisión y selección de alumnos y los resultados se publicarán el 13 y 14 de Mayo de 2021, directamente en la escuela seleccionada y a través de la página de la Secretaría de Educación.