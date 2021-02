Suspenden a profesor de la UNAM por dar un ejemplo misógino: VIDEO

Recientemente la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, informó que suspendió a un profesor que impartía clases en la carrera de Ingeniería Civil por haber emitido un comentario que va en contra de los principios de la institución.

Fue a través de un audiovisual circulado en redes sociales donde se puede escuchar al exprofesor de la UNAM "expresarse de manera contraria a los principios de la Universidad Nacional Autónoma de México".

Felipe de Jesús Gutiérrez Escudero es el profesor quien durante una clase en línea decidió dar un ejemplo que él consideraba “chusco” a sus alumnos, haciendo referencia al cuerpo de las mujeres, específicamente sus senos.

Bajo este contexto, la FES Aragón decidió separarlo de su cargo, pues fue a través de redes sociales tras la publicación de dicho video, que diversas personas comenzaron a denunciarlo y tacharlo de “misógino” por su comentario durante la clase.

"Nuestro nivel de responsabilidad está por las nubes, está tan cabrón que se nos puede ir la vida. Te voy a poner un ejemplo muy chusco. Si y veo a una mujer, lo primero que veo son sus chichis, me fijo en si tiene o no tiene. Somos hombres, yo todavía a estas alturas me estoy acabando de criar", dijo al tratar de explicar sobre las responsabilidades y los sueldos de un maestro de obras.