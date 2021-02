Médicos de Yucatán protestan y exigen ser vacunados contra Covid-19

Aproximadamente 100 médicos y personal de salud de Yucatán protestaron en el Monumento a la Patria en Mérida, para exigir ser vacunados, sin distinción, contra el Covid-19, pues calculan que sólo el 10 por ciento de los trabajadores de los hospitales han sido inmunizados.

Personal de nosocomios públicos y privados se manifestó para ser incluido en el plan de vacunación, pues lamentó la lentitud en la aplicación de las dosis por parte del gobierno federal, lo que deja en una situación de vulnerabilidad a la gran mayoría.

La presidenta del Colegio de Médicos de Yucatán, María Elena González Álvarez, declaró que a pesar de que todos los trabajadores de salud enfrentan a la pandemia desde sus trincheras, con el riesgo de ser contagiados, ven con tristeza y angustia la falta de vacunación o la lentitud de la cobertura.

Los manifestantes señalaron que no están en contra de la vacunación de los adultos mayores, pero no por ésta deben detener la del personal médico, sobre todo porque el gobierno había prometido darle prioridad. En ese punto lamentaron que muchos médicos del sector privado no están siendo vacunados.

Indicaron que las dosis deben aplicarse tanto al camillero, al personal de enfermería, a quienes reciben a los pacientes, a los de intendencia y hasta llegar a los médicos especialistas.

En la protesta acudió el señor José Canales Rubio, padre del joven pediatra intensivista, José Carlos Canales Rincón, quien falleció la semana pasada tras perder la batalla contra el Covid-19. Él alzó la voz para que todo el sector salud de Yucatán sea vacunado.

“Todos son susceptibles a ser contagiados, pero el sector médico está en la primera línea, no se vale que no lo hayan vacunado. Yo perdí a mi hijo, mi esposa está totalmente destrozada, yo también, pero no me importa tanto movimiento y lo que tenga que hacer para que se cumpla lo que prometieron: que el sector salud sería vacunado en primera instancia”, recalcó.

Por Herbeth Escalante.

