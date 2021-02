¡Hasta la leche tiene plástico! Científicos descubren que los lácteos en México están "contaminados"

Pequeños fragmentos de plástico fueron localizados en productos de al menos 23 marcas de leche que se comercian en México, de acuerdo con una investigación de expertos del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav). Este material tiene agentes perjudiciales para la salud, principalmente de algunos animales, pues causan obstrucción intestinal y falta de apetito en especies marítimas, repercutiendo en su proceso reproductivo.

Los integrantes del Departamento de Biotecnología y Bioingeniería del Cinvestav, Fermín Pérez Guevara y Munisamy Gurusamy fueron los responsables de realizar esta investigación en los lácteos; colaboraron con el Centro Mexicano para la Producción más Limpia, del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Principalmente descubrieron que había residuos de microplásticos de tipo “polisulfonato”, que son utilizados frecuentemente en la industria alimenticia como filtros.

Este método de filtración reduce los costos, sin embargo, impacta en la calidad de los productos. Es por eso que los científicos mexicanos afirmaron que el siguiente paso es saber los efectos de estos materiales, ya que si bien se ha confirmado los factores adversos que producen en la fauna, aún no existe un estudio serio acerca de los daños en seres humanos.

También descubrieron que no se trata de una contaminación externa, sino parte del proceso, probablemente dentro de la secuencia de pasteurización donde se emplean estos filtros, ya sea por algún desgaste de los mismos o “un tipo de amarre que produzca fricción, generando las partículas del polímero”, declaró Pérez Guevara.

El estudio se publicó en “Science of The Total Environment”, sin embargo, no presentaron los nombres de las marcas, debido a que no era un dato fundamental para la investigación.

Recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un llamado a la comunidad científica mundial a estudiar los microplásticos, pues según el organismo internacional, han sido rastreados en una variedad de productos alimenticios.

