En Puebla, adultos mayores se forman y los dejan sin vacuna contra el COVID-19

Cientos de personas de la tercera edad se quedaron ayer sin recibir su primera dosis de vacuna contra el COVID-19 en la región de San Andrés Cholula, debido a que ya no había más inmunizaciones, aunque nadie del gobierno federal avisó o acudió a las zonas para ofrecer información al respecto.

Los adultos mayores hicieron filas en el centro escolar Doctor Alfredo Toxqui para recibir la vacuna; sin embargo, las instalaciones estaban cerradas y sin personal de salud. Denunciaron la falta de dosis.

Desde muy temprano, los abuelitos se dieron cita en la zona, pese a las bajas temperaturas; entre ellos el señor Víctor Elías que arribó a las cuatro de la mañana para poder ser inyectado.

Unas 400 personas habían llegado desde las 22:30 horas del jueves a formarse, y al final se quedaron esperando.

En el caso del Centro de Salud de Servicios Ampliados de Tlaxcalancingo también se quedaron sin vacunas, no hubo previo aviso, a las 8:30 de la mañana llegó personal de salud a quitar la carpa y sillas.

El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, ofreció una disculpa pública a las personas mayores de 60 años de edad que no recibieron la inyección, “una disculpa, no porque nosotros hayamos sido quienes no proveímos de vacunas, o quienes no informamos, pero una disculpa claro que sí, la merecen”.

Dijo que muchas personas estuvieron toda la noche esperando y tuvieron que regresarse sin una referencia de cuándo podrá reiniciarse este proceso de vacunación.

Señaló que debe haber una mayor organización por parte de las autoridades federales, y se dijo abierto a colaborar.

“Para que no pase lo de hoy (ayer) que la gente no sabía que ya se habían terminado las vacunas que estaban destinadas en San Andrés Cholula; eso sólo se evita si hay mayor coordinación y mayor información, y eso es dando la cara, no que hoy nadie se apareció, nosotros ahí estábamos, ahí estaba nuestra capacidad instalada.

Por Claudia Espinoza

dhfm