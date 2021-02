Sobrantes de la Sputnik V en la CDMX se aplican a personal médico

Por las condiciones que presenta la Sputnik V, vacuna contra la Covid-19, aquellas que salen de algún congelador y ya no se pueden regresar a estos, en la Ciudad de México se aplican a personal médico que trabaja en el Programa Nacional de Vacunación.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que son alrededor de 200 dosis las que han tenido este proceso.

“No, no se puede volver a congelar, han quedado realmente muy pocas al final del día, ha sido muy eficiente el proceso; la vacuna Sputnik tiene, pues esta característica en donde no pueden permanecer alrededor de dos horas descongeladas, tiene que usarse necesariamente y, si al final del día todavía quedan algunas vacunas, se vacuna principalmente al personal médico que está vacunando y que no había tenido oportunidad de vacunarse.

“Yo diría que en los dos días alrededor de 200 personas, más o menos, quizá un poquito más”, explicó en videoconferencia de prensa.

El Director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (Adip), Eduardo Clark, reportó los avances de la vacunación en las Alcaldías Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, que inició el miércoles pasado.

Hasta las 10 horas de hoy, sumaban 128 mil 106 dosis aplicadas en adultos mayores de 60 años o más, que residen en estas tres demarcaciones territoriales.

“Que nuestro promedio de espera de personas, entre que llegan y son vacunadas, es menor a una hora en prácticamente todos los casos; esto es una muy buena noticia ya que nos permite que la gente espere mucho menos tiempo, que sea mucho más ágil el proceso, y también queremos agradecer a toda la ciudadanía porque esto solo se ha podido cumplir con el apoyo de ustedes para llegar de acuerdo a su cita, de acuerdo a la letra del apellido, que nos permite tener siempre capacidad para vacunar a las personas conforme van llegando”, explicó.

En el caso de la Escuela Superior de Educación Física, en Iztacalco, las personas han tenido que esperar mayor tiempo, por lo que a través de un aviso con un mensaje SMS, se les reorienta al Palacio de los Deportes.

En cuanto al personal médico de primera línea contra la Covid-19, 100 mil 930 ya recibieron las dos dosis, mientras 30 mil 852 están pendientes de recibir la segunda.

Por: Carlos Navarro

alg