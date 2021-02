Rita ha logrado vacunar a mil 500 personas: ‘Voy a la guerra’

Desde finales de diciembre pasado, a la fecha, la enfermera del IMSS Rita Rodríguez Ramírez calcula haber vacunado a cerca de mil 500 personas contra el COVID-19.

"Cuando me voy a trabajar les digo a mis nietos que ya me voy a la guerra, que no sé cómo vaya a venir", comparte la enfermera, quien ya fue vacunada.

Por las manos de Rita pasaron primero sus compañeros, trabajadores de la salud en primera línea de atención en los hospitales 32, 8 y Parque de los Venados del IMSS, unidades que llegaron a estar saturadas en el peor momento de la pandemia, entre diciembre de 2020 y enero de 2021.

Manejo difícil

"La de Pfizer es la más difícil de manejar porque requiere varios movimientos, y la de AstraZeneca es la más fácil", revela Rita, quien también empezó a aplicar el producto ruso SputnikV.

La enfermera con 26 años de experiencia salió también a campo para continuar con la inmunización de los adultos mayores en Milpa Alta, Cuajimalpa y Magdalena Contreras. Ahora participa en el macrocentro del Palacio de los Deportes, en Iztacalco.

Rita es una de las 440 enfermeras que aplican la vacuna en tres alcaldías de la CDMX en estos momentos, y una de los miles de trabajadores de la salud que llevan a cabo la inmunización en 330 municipios del país.

A casi un año de la pandemia, ha realizado su labor con miedo de contagiar a sus hijos y nietos en casa. Por ello, extrema las precauciones. Antes de entrar a su hogar después de la jornada laboral se desinfecta, se quita la ropa que traía en la calle y las prendas van directo a la lavadora.

El sentimiento de protección es mayor a sus seres queridos, pues entre lágrimas, Rita recuerda que en el terremoto del 19 de septiembre de 2017 su nuera murió al derrumbarse un edificio del Multifamiliar Coyoacán, y ahora, su nieto, de 13 años, vive con ella.

Durante el inicio de la epidemia, Rodríguez Ramírez fue una de las víctimas de agresión por parte de la gente que por ignorancia creía que el personal de salud contagiaba el COVID-19.

Discriminación

Ella y una compañera se dirigían a su trabajo en la clínica 9 del IMSS. Se dirigían a tomar un pesero cuando un hombre de unos 47 años les empezó a gritar: “Viejas virulentas, por su culpa nos estamos infectando”.

“Lo peor es que no se veía que fuera una persona que no tuviera conocimientos", recordó.

A pesar de ello, Rita está decidida a seguir con su labor como enfermera en una unidad médica, su objetivo “es evitar que los pacientes tengan que llegar a los hospitales de tercer nivel”.

Por Gerardo Suárez

