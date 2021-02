AMLO anuncia protección a candidatos ante alza de homicidios

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se cuidará a los candidatos de las próximas elecciones, ante la alza de homicidios de aspirantes a un cargo de elección popular.

En ese sentido, habrá coordinación con gobiernos estatales para iniciar con dicha protección, además de que se cuidará que no haya candidatos vinculados a la delincuencia organizada o de cuello blanco.

"Vamos a llevar a cabo, de acuerdo a consultas con los gobernadores, acciones para proteger a candidatos por esta situación, no es de que yo quiero a éste y tú aunque seas el más popular no serás, es más renuncia, o si no atente a las consecuencias”, dijo.

En la mañanera, explicó que cuando inician las elecciones el crimen organizado financia campañas y hasta designa candidatos, con el propósito de tener el control de municipios y de estados.

Recordó que mandó una carta a los gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México para no influyan en el las elecciones y para que denuncien si hay “financiamiento de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco y desde luego que no se permita el fraude electoral en ninguna de sus manifestaciones”.

Por Francisco Nieto y Paris Salazar

