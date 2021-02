En Colima suspenden establecimientos por incumplir las normas sanitarias

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del estado de Colima, informó que este sábado 20 de febrero se realizó en varios municipios de la entidad una inspección en 44 establecimientos, de los cuales tres fueron suspendidos por el incumplimiento con la normatividad sanitaria.

De acuerdo con la Comisión, el club deportivo, el bar y el expendio de bebidas alcohólica que fueron suspendidos, pertenecían al ramo de actividades no esenciales y no tenían medidas de prevención por lo que ponían en riesgo la salud de los usuarios. Además de la visita a estos establecimientos, se revisaron 26 expendios de alimentos, 15 locales no esenciales, dos expendios de bebidas alcohólicas y una tienda de autoservicio.

Además de la revisión a los establecimientos, la Comisión en conjunto con la Unidad Estatal de Protección Civil y la Guardia Nacional se impartió fomento sanitario en los 44 locales y orientación a 79 personas entre responsables y trabajadores.

Esta supervisión continuará durante los próximos días por lo que la instancia, hizo un llamado a la población para que reporte a los establecimientos que presenten irregularidades, lo cual podrá ser vía telefónica o directamente en el ayuntamiento.

Panorama COVID-19

La entidad que se encuentra en semáforo naranja ha reportado en su último corte del 20 de febrero 26 casos nuevos y dos decesos por COVID-19, acumulando un total de nueve mil 766 casos confirmados y mil 111 decesos registrados desde el inicio de la pandemia.

Los municipios con mayor número de casos positivos son Manzanillo con dos mil 731 reportes, seguido de Colima con dos mil 587, Villa de Álvarez con dos mil 231, Tecomán 1293, mientras que por debajo de los mil casos registrados se encuentra Cuauhtémoc con 310, Coquimatlán 167, Armería 159, Comala 119, Ixtlahuacán 114 y Minatitlán con 55 casos.

