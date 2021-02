Candidato a diputado federal veracruzano es acusado de intento de feminicidio

La ex participante del programa de citas, Enamorándonos, denunció por intento de violación y de feminicidio a Jesús “N”, precandidato a diputado federal por el distrito CV de Veracruz por parte de Movimiento Ciudadano.

De acuerdo con lo narrado por Rangel, quien afirma haber presentado la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Novena con sede en esta ciudad, el político la contactó por mensajes vía Facebook, luego de que ella pidió ayuda para realizar un procedimiento.

De acuerdo con la joven influencer, cuando estaban discutiendo el asunto legal para el que ella necesitaba asesoría, él comenzó a agredirla.

Todo inició cuando el presunto agresor le solicitó documentos para estudiar el caso en el que le iba a ayudar y ella se dirigió a su cuarto para buscarlos.

Según Rangel, el hombre la aventó a una cama mientras la sometía y sacaba una pistola con la que le apuntaba. La mujer logró deshacerse del agarre que la tenía inmovilizada para hacer a un lado la pistola.

“Él al momento con su mano izquierda me sometió, pero no me estaba ahorcando, nada más me estaba sometiendo; el vato me empujó y me hacía que me acostara en la cama. Me empezó a gritar que era una broma, que es una broma, una broma, suéltame”, detalló la joven entre lágrimas durante una conferencia de prensa.

La Gogo Dancer e influencer, Valeria Rangel (Vale Queen) denunció ante la Fiscalía y ante medios ña agresión que sufrió de un precandidato a diputado de @MovCiudadanoMX en #Veracruz pic.twitter.com/HZBooG9StG — Rodrigo Barranco (@rodrigo_dector) February 20, 2021

Rangel también hizo un llamado a las autoridades para que impidan que Camacho logre quedar como diputado federal.

De acuerdo con la bailarina de 29 años, los hechos ocurrieron el pasado 15 de febrero y requirió de hacer uso de toda su fuerza para lograr deshacerse del hombre que, después de la agresión, huyó del hogar de Rangel.

Sin embargo, la joven logró capturar las placas de su auto y el rostro de su agresor y esa fue la manera en la que logró identificar al hombre con el objetivo de presentar la denuncia correspondiente.

