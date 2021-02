Vacunas para adultos mayores abarcará al 8% de los jaliscienses

María Martha Vacio Hipólito de 74 años y José Cervantes Ascencio, de 71 años, ambos habitantes de Etzatlán son los primeros adultos mayores que recibieron esta mañana la vacuna contra el COVID-19 de manera oficial en Jalisco.

En Jalisco hay 800 mil adultos mayores y con esta cantidad, solo se cubrirá el ocho por ciento de los jaliscienses mayores de 60 años.



Las autoridades sanitarias estatales coordinaron la logística de distribución de los 58 mil 690 biológicos de AstraZeneca que se estarán aplicando en comunidades de mayor marginación de acuerdo con lo estipulado en el Plan Nacional de Vacunación.



A los adultos mayores se les llama por parte del personal de la Secretaría del Bienestar para que acudan a los centros de salud y a través de fichas, reciben su turno para recibir la vacuna. En esta etapa de vacunación de adultos mayores, se abarcará población de 23 municipios a través de 29 centros de salud.



"En Etzatlán habrá tres mil 115 vacunas para los adultos mayores de esta población y estaremos en las comunidades en donde arrancamos esta vacunación tratando de cubrir a la gran mayoría de los adultos mayores de las distintas locaciones; el área de Ameca que es la Región Sanitaria número nueve que es donde nos encontramos, recibirá poco más de nueve mil vacunas para los municipios de esta Región", explicó Fernando Petersen, secretario de Salud en la entidad.



Una vez que reciben la vacuna, los adultos mayores esperan en el lugar 30 minutos para verificar que no tengan ninguna reacción adversa.



No afectan apagones a la vacuna



A diferencia de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer, la de AstraZeneca, no requiere de grados de refrigeración tan elevados por lo que los apagones que se reportan en algunos municipios de la Región Costa Sur y Sierra de Amula como Ocotlán, Sayula, Arenal, Tonaya, Autlán, El Grullo, Unión de Tula, Tecolotlán y El Limón, no afectan a este biológico.



"A diferencia de la de Pfizer que requería ultracongelación, esta es una vacuna que más o menos tiene el mismo ciclo que el resto de las vacunas a las que estamos acostumbrados en el sector salud, es decir, esta vacuna puede estar entre dos y ocho centígrados y puede durar hasta seis meses, a diferencia de la de Pfizer que una vez que había disminuido y se había quitado la ultracongelación, solamente podía estar 72 horas".



Otra diferencia es que la segunda aplicación de esta vacuna puede ser en dos meses y no en 21 días como la de Pfizer. Sin embargo, se desconoce cuándo se recibirá el cargamento con las segundas dosis para los adultos mayores.

Compartimos este video:

Con un gran esfuerzo de logística y coordinación, hoy inició la vacunación contra el #COVID19 para personas mayores de Jalisco. En este video Fernando Petersen, titular de la Secretaría de Salud Jalisco, te explica en qué municipios serán aplicadas las primeras 58,690 dosis:

Con un gran esfuerzo de logística y coordinación, hoy inició la vacunación contra el #COVID19 para personas mayores de Jalisco. En este video @FPetersenA, secretario de @saludjalisco, te explica en qué municipios serán aplicadas las primeras 58,690 dosis: pic.twitter.com/EkK2nH6uEc — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) February 16, 2021

Con información de Mayeli Mariscal