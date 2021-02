Piden empresarios de bares y antros en Jalisco no satanizar su giro

Los empresarios de antros y bares piden a los ciudadanos que sean corresponsables en la apertura económica de estos negocios para evitar un nuevo cierre, además llaman a las autoridades municipales para que den piso parejo en la revisión de negocios y no se satanice a este giro, afirmó el dirigente del Consejo de Bares, Discotecas y Centros de Espectáculos (CONBAR), César García.

“Somos corresponsables la sociedad, el gobierno y nosotros los empresarios, nosotros tenemos que brindar los protocolos que marcan la ley, le pedimos a la gente que vayan a lugares donde se sientan seguros y vean que estos protocolos se siguen.

Esto de los protocolos debe ser extensivo a todos los comercios, vamos a la tienda de conveniencia y ya no te toman la temperatura, ya no te dan gel, creo que aquí es donde entra la corresponsabilidad, vamos como sociedad y nosotros como empresarios a seguir cumpliendo con los protocolos porque queremos que ya no nos vuelvan a cerrar”, afirmó César García.