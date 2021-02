Mitos y realidades del frío, la influenza y el Covid-19

Cuando inició la pandemia por Covid-19, también comenzaron a surgir mitos alrededor del mundo, conspiraciones, remedios y demás teorías sobre la enfermedad. Asimismo, abundan creencias en torno a las enfermedades respiratorias causadas por el frío.

Ahora especialmente con el frente frío y la tormenta invernal que azotó en diversos estados del norte del país, de acuerdo con el Dr. Manuel de la O Cavazos, secretario de salud de Nuevo león, cobra más importancia desmitificar algunas de estas teorías. Y tomar las debidas precauciones.

Esto lo señaló en la conferencia de prensa por la Actualización de Casos de Covid-19 en Nuevo León, transmitida desde el Palacio de Gobierno del estado. Antes de ahondar en estos mitos, primero hay que destacar que todas las personas tienen un sistema de protección que empieza con el moco, unos vellitos microscópicos llamados hilios y la tos, que sirven como barrera para que no traspasen las bacterias.

Cuando uno de estos protectores falla, hace susceptible a la colonización y replicación de microorganismos, que pueden causar enfermedad en el ser humano.

De ahí se derivan diversos mitos en cuanto a las enfermedades respiratorias, aquí los enlistamos.

Mitos y realidades

La vacuna contra la influenza me va a enfermar o hará que me dé más fuerte.

Existen muchas personas que no se querían vacunar, porque tenían temor de tener efectos secundaria. La vacuna no produce influenza, te protege. Tarda dos o tres semanas en hacer efecto. Dentro de este periodo sí hay posibilidad de que te contagies.

El frío hace que me enferme

No, el frío en sí no causa la enfermedad pero los cambios bruscos de temperatura sí, ya que hacen menos eficiente el sistema inmune y esto predispone al desarrollo de enfermedades. Pero si te abrigas no hay problema.

Comer alimentos helados predispone que me enferme

No, los alimentos fríos no harán que te enfermes.

Si camino descalzo con el piso helado me puedo enfermar

No. El caminar descalzo en temporada de invierno no provoca que te enfermes porque los pies no son una entrada al cuerpo para las bacterias.

Los trabajadores de salud no tienen que vacunarse contra la influenza porque ya tienen el sistema inmunológico fuerte.

Falso, los trabajadores de salud tienen que vacunarse cada año para proteger a sus pacientes, familias y a ellos mismos.

Si estoy embarazada o lactando no puedo vacunarme.

Falso, ni el embarazo ni la lactancia son contraindicaciones para recibir la vacuna de la influenza.

Los antibióticos curan la influenza o el Covid-19

Falso, los antibióticos se prescriben para combatir las infecciones bacterianas, mientras que la influenza es producida por virus.

Si tengo escurrimiento nasal no me puedo vacunar

Falso, estar cursando una infección leve, sin fiebre, no contraindica la vacunación.

Si estoy utilizando inhaladores por el asma no puedo vacunarme

Falso, estar utilizando inhaladores que contengan corticoides no es contraindicación para recibir la vacuna contra la influenza.

La influenza no es grave, no es necesario vacunarse

Falso, la influenza puede matar miles de personas al año en el mundo.

Es mejor enfermarse que vacunarse

Falso, la influenza puede ser una enfermedad grave, especialmente entre embarazadas, niños, adultos mayores y personas que padecen enfermedades crónicas.

La influenza no es más que un resfriado fuerte

Falso, pueden llegar a ser severas, pudiendo ocasionar neumonía, bronquitis entre otras complicaciones. El resfriado común es mucho más leve.

La vitamina C previene la influenza o el Covid-19

Falso, una dieta sana, rica en vitaminas y minerales, ayuda a estar más saludable, pero no garantiza la prevención.

Salir sin abrigo o tomar cosas frías produce influenza

Falso, la influenza coincide con la temporada más fría del año, por eso las personas asocian las bajas temperaturas con la gripe.

Las mascotas transmiten el Covid-19

Actualmente no hay evidencia de que el covid-19 se pueda transmitir por las mascotas. Aunque siempre es recomendable cuidarlos como un miembro más de la familia. Ellos sienten, sufren, se inquietan.

¿Puede el Covid transmitirse mediante los insectos?

Es falso. Pero sí puede producir dengue o chikungunya.

Las vacunas de influenza y neumococo ayudan a prevenir el Covid-19

No previenen Covid-19 pero ayudan a prevenir complicaciones.

Usar enjuague salino para la nariz protege contra Covid-19

Falso. No existe evidencia científica de hacer aseos con agua prevengan el virus.

Las temperaturas bajas matan el virus

Falso. Ni el calor ni el frío mata el virus. Los virus se adaptan.

Beber alcohol me protege contra el Covid-19

Es bueno en las manos, con gel antiséptico. Pero tomado debe ser con moderación.

Puede el ajo evitar que me infecte de Covid-19

Falso, no existe evidencia que el ajo proteja a la gente contra el virus.

Puedo usar la luz ultravioleta para desinfectarme

Falso, la luz ultravioleta puede usarse como desinfectante para superficies pero no para esterilizar las manos ni otras partes del cuerpo. Puede causar irritación en la piel.

Es cierto que untándome desinfectantes no me voy a enfermar

Falso, cuando se aplican a las superficies, los desinfectantes pueden ayudar a matar microorganismos como el virus que causa Covid-19. Pero pueden irritar la piel y son tóxicos si se tragan o se inyectan en el cuerpo.

Escucha nuestro Reporte Covid-19

AV