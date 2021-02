Mauricio Kuri pide licencia como senador para ir por la gubernatura de Querétaro

Mauricio Kuri, senador con licencia de la República, dio un mensaje a través de su cuenta de Twitter donde se despide del Senado de la República para pedir licencia de forma indefinida y así poder postularse como candidato a la gubernatura del estado de Querétaro por el Partido Acción Nacional (PAN).

El excoordinador legislativo del PAN agradeció y celebró que durante sus dos años como senador al frente del grupo parlamentario en donde logró convertirla en una "tenaz oposición, pero también en la mejor opción para los mexicanos".

"Hoy culmino un ciclo y pido licencia como Senador de la República. Me voy con la frente en alto y lleno de orgullo por el trabajo realizado, de la mano de los senadores del PAN".

Hoy culmino un ciclo y pido licencia como Senador de la República. Me voy con la frente en alto y lleno de orgullo por el trabajo realizado, de la mano de los @SenadoresdelPAN. Ahora regreso a mi estado, porque quiero mejorarlo y servirle a las y los queretanos. pic.twitter.com/b2G9leKyFS — Mauricio Kuri (@makugo) February 1, 2021

"Fuimos y somos no solo oposición, sino también la única opción", escribió Kuri en su cuenta oficial de Twitter

He solicitado licencia para separarme por tiempo indefinido de mis funciones como Senador de la República, a fin de enfocarme en otra tarea, un anhelo que requerirá de todo mi tiempo y compromiso. — Mauricio Kuri (@makugo) February 1, 2021

Afirmó que mantendrá su convicción por trabajar en favor de una política que "acerque y no divida, que construya y no destruya, que sirva a la gente y no que se sirva de la gente", ya que cree que "sí hay de otra la nación"

Quiero servir a mi estado. Llevarlo más alto. Volverlo más próspero. Hacerlo más justo. Un ejemplo de y para México. — Mauricio Kuri (@makugo) February 2, 2021

Dijo además que su atención se centró en los riesgos actuales del sistema de salud nacional, en la aprobación de la Ley de Emergencia Económica y del Seguro de Desempleo.

Señaló que ha trabajado en favor de las mujeres aprobado leyes, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Olimpia, y han propuesto una Ley de Igualdad Salarial y no Discriminación.

Construyamos unidad, no división, México hoy más que nunca lo demanda.



Escuchemos y busquemos el diálogo, busquemos ser una misma voz.



¡Es tiempo de acciones, les invito a que juntos sigamos trabajando y luchando por el México que todos merecemos! — Mauricio Kuri (@makugo) February 1, 2021

DRV