SEP: Estados que suspenderían clases presenciales por Ómicron | MAPA

La nueva variante de Covid-19, denominada Ómicron por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya está en México y con ella se puso en marcha un plan de vigilancia epidemiológica; de acuerdo con las autoridades federales esta cepa es más contagiosa, pero no está comprobado que sea más letal, por lo que no representa un peligro para las clases presenciales en el país, indicó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Al respecto la titular de la Securetaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez aseguró que las escuelas son espacios seguros y que no hay peligro ni para los alumnos ni para los docentes; ha dicho que no se suspenderán las clases presenciales en los meses de diciembre y enero, pues no hay razón de alerta para la comunidad escolar.

Cabe destacar que la variante de Covid-19 ya se encuentra en México, siendo un hombre de 51 años que viajó de Sudáfrica y presentó síntomas de la enfermedad y aunque es una variante altamente contagiosa no hay datos que indiquen es de mayor peligro.

Estados suspenderían clases por Ómicron

Aunque de manera oficial no se ha hablado que haya una suspensión de clases en diciembre y enero por la nueva variante de Covid-19 en algunos estados se manejan versiones sobre la posibilidad de posponer las clases presenciales para evitar riesgos de contagio entre niños y niñas en edad escolar.

De este modo continuarán las clases presenciales hasta que incie el periodo vacacional de invierno. Sin embargo representantes sindicales, del gremio de maesros han dicho que debe analizarse si es viable que haya un regreso a clases presenciales para toda la comunidad el próximo año.

Sinaloa: La titular de la Secretaría de Educación del estado, Graciela Domínguez indicó que no puede darse un regreso generalizado en el mes de enero, pues dependerá del aviso de la autoridades de Salud, pero no se descarta que sean suspendidas las actividades presenciales.

Tamaulipas: Rogoverto Guevara Vázquez, secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pidió “reconsiderar y reevaluar” el reinicio de las clases en las escuelas tras detectarse la nueva variante de Covid-19.

Aguascalientes: El representante de la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPF), Miguel Ángel Herrera aseguró que tendrán reuniones con las autoridades federales para considerar las medidas necesarias ante la contingencia sanitaria por la nueva variante de la enfermedad causante de la pandemia.

