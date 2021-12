Damnificados Unidos buscan ser escuchados por legisladores tras sismo de 2017

Este miércoles, legisladores del Congreso de la Ciudad de México sostendría una mesa de trabajo con la comisionada para la reconstrucción de la capital, Jabnely Maldonado Meza con el propósito de que rindiera un informe sobre el avance en vivienda para damnificados del sismo del 2017.

No obstante, esta reunión fue cancelada a consecuencia de la manifestación que han llevado a cabo la organización “Damnificados Unidos”, quienes buscan ser escuchados por diputados y Maldonado Meza.

Los inconformes desde las 10:00 horas, tiempo en que estaba programada la reunión, se manifestaron afuera de las oficinas legislativas del Congreso capitalino, ubicadas en el Zócalo, alcaldías Cuauhtémoc.

Ante esta movilización, los legisladores notificaron que la reunión se pospondría hasta a las 11:00 de la mañana para ver si habría condiciones.

Ante la nula respuesta de los diputados, los inconformes se dirigieron a la sede del Congreso capitalino, en Allende y Donceles, donde fueron recibidos por “granaderos, y lo único que buscamos es que se nos escuche”.

“Así es como nos reciben a los damnificados que estamos exigiendo nuestros derechos, no somos delincuentes, somos damnificados, no tenemos casa, tampoco tenemos miedo, es más fácil darnos esa solución, rodearnos de granaderos a los damnificados que no tenemos casa”, puntualizó.