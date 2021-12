Activistas recuerdan a Mujeres víctimas de la violencia

En el marco de los 16 días de activismo y lucha contra la violencia de género, La Red Por la Igualdad Sustantiva en Sinaloa, presentó el performance “Ella soy yo” en memoria de las mujeres que han sido víctimas de la violencia feminicida que afecta a la entidad desde hace varios años.

El memorial, coordinado por Melissa Rocha, Ángel Garay y Belém Ornelas, tiene la finalidad de visibilizar los niveles de violencia que viene registrando la entidad y que, solo en el presente año 2021, ya ha dejado al menos 49 víctimas mortales en toda la entidad.

El acto, realizado al pie del templo dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe, conocido como La Lomita, destacó el valor de las mujeres en la sociedad en diferentes facetas, y, a decir de los organizadores, fue un acto de “rechazo rotundo” a la violencia y en reclamo a un cambio de actitud de la propia sociedad para abatir los índice de violencia en todas sus expresiones.

Además, en este evento, también se hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que se implementen diferentes acciones tendientes a implementar una solución pacífica a los diferentes problemas que se tiene detectado generan actos violentos en contra de las mujeres y de la sociedad en su conjunto.

Como dato relevante, el colectivo destacó que Sinaloa se encuentra entre las entidades del país con mayor incidencia de hechos violentos contra las mujeres y, la capital del estado, Culiacán, se encuentra ubicada entre las cinco ciudades con mayor incidencia de feminicidios del país; por esta razón, desde el atrio de La Lomita, se hizo un llamado a través de las diferentes plataformas digitales, para que la comunidad se sume a la protesta que lleve a la erradicación feminicida.

Aunque en el evento estuvieron presentes familiares de un sin número de mujeres asesinadas, destacó la presencia de Martha Lorena López, madre de Kenia María Núñez López, joven que fue asesinada recientemente.

En su mensaje a los presentes y a las mujeres en general, Martha Lorena les dijo que no se encuentran solas, que ante cualquier hecho que represente una posible agresión, no se queden calladas y lo denuncien ya que solo de esta manera se podrá evitar que ésta crezca a niveles que no se pueda evitar un acto mayor como el feminicidio.

