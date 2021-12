Gerardo Fernández Noroña asegura que Marcelo Ebrard se ha alejado de la 4T

“Yo veo al Verde simpatizando con Marcelo (Ebrard), igual y me equivoco. Movimiento Ciudadano en su momento quería que Marcelo fuera su candidato, creo que una de las fortalezas de una posible candidatura de Marcelo, además de su espléndida labor como canciller, es que Movimiento Ciudadano pueda apoyarlo”, expresó en San Luis Potosí el diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña.

En conferencia de prensa luego de sostener un encuentro con diputados locales y alcaldes petistas potosinos, refirió que en la candidatura presidencial de la 4T con Morena y sus aliados el PVEM y el PT no hay que descartar a nadie y recalcó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro en la definición de su posible sucesor o sucesora: “Un ser humano de izquierda, comprometido firme al servicio del pueblo, que no ande zigzagueando, que no se ande acomodando, yo hasta dije ah cabrón está hablando de mí”, ironizó.

Fernández Noroña dijo que en las encuestas donde lo incluyen va arriba del senador Ricardo Monreal, aunque reconoció que muy debajo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y del propio canciller Marcelo Ebrard.

“Además, el compañero presidente ha insistido que es la candidatura del movimiento, no habla de Morena, estamos claros que la unidad es fundamental de Morena, PT y PVEM, que quien salga hay que apoyarlo o apoyarla, hay que apostar a la unidad, si nos rompemos abrimos la posibilidad de que la derecha regrese, falta mucho y falta poco, está muy acelerado el proceso de relevo cuando apenas vamos a la mitad”, apuntó.

alg

Sigue leyendo

Fuga en Hidalgo: Detienen a otros 2 reos fugados de penal de Tula; suman 13 capturados

Compromiso con la juventud

Gobierno de México autoriza contrucción de 10 surcursales más del Banco del Bienestar en Tamaulipas