FGR tendrá que investigar a los 6 consejeros denunciados, asegura Claudia de Buen Unna

Ante la postura de la Barra Mexicana de Abogados, quien señaló que fue un acto de “intimidación, una amenaza y un ataque injustificado a la autonomía del Instituto Nacional Electoral” sobre las denuncias penales presentadas en contra de consejeras y consejeros, Claudia de Buen Unna dijo está preocupada ante este caso ya que nunca se había visto algo como esto.

"El INE ha hecho un papel magnífico desde hace más de 30 años, ha sido un emblema a nivel nacional e internacional y la actuación de Lorenzo Córdova no lo ha hecho nado mal", dijo De Buen Unna.

Al respecto, la presidenta de la Barra Mexicana de Abogados señaló que el INE le dio el triunfo contundente al presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora están siendo amenazados e intimidados, con denuncias penales por llevar a cabo su trabajo, lo que resulta algo inédito y algo reprobable.

Explicó que en la Corte sucederá la suspensión que el INE pide por falta de presupuesto, porque existe un principio jurídico, donde "nadie está obligado a lo imposible", es decir, si no existe el recurso para llevar la revocación de mandato porque la propia Cámara de Diputados no se lo da, evidentemente tendrá que irse por otros medios, ya que "no pueden sacar el dinero de la nada".

¿Quién resolverá estas denuncias?

En entrevista con Guadalupe Juárez para el espacio de "Sergio y Lupita", manifestó que, en lugar de resolver este asunto sobre la revocación de mandato, lo que hizo la Cámara de Diputados fue denunciarlos penalmente.

A través de la señal de Heraldo Media Group, De Buen Unna señaló que la Fiscalía General de la República está obligada al menos a investigar si ya hay una denuncia.

"Lo que a mi me parece increíble es que vayan a proceder; ojalá ellos digan que están cumpliendo con su trabajo y que es un tema de interpretación, dijo la presidenta de la Barra Mexicana de Abogados.

Ante esto, precisó en que los que tendrán que resolver el tema es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), exclusivamente en el tema de presupuesto ya que la Corte no tiene competencia para temas electorales, ya que para esto está el Tribunal.

