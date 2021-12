Ómicron: AMLO asegura que en México no son muchos los contagios de la nueva variante del Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no se han registrado un aumento considerable de los contagios de la variante Omicron de Covid-19 en México.

"Esta nueva variante ya se ha registrado en México no mucho, no son muchos los casos, lo que tenemos como información es de que no han aumentado los contagios y lo más importante no se han incrementado los fallecimientos, eso no quiere decir que pueda darse una situación especial, pero toco madera. Hasta ahora no hemos tenido problemas", indicó.